Foreign nationals arrive at the Ninoy Aquino International Airport in Pasay City on February 10, 2022. Jonathan Cellona, ABS-CBN News/File.

MANILA -- Justice Secretary Jesus Crispin Remulla has recommended that the issuance of Philippine visas to Chinese nationals should be handled by third-party service provider VFS Global, instead of the Department of Foreign Affairs.



Remulla made the statement amid cases of illegal issuance of supposedly legitimate Philippine identification cards and other legal documents to Chinese nationals, following raids conducted in Philippine Offshore Gaming Operations hub.



“Itutulak muli ng ating gobyerno sa Pangulo na huwag na DFA ang mag-handle ng visas papasok dito mula China kundi gawin ng VFS na merong kakayanan na tingnan kung totoo o hindi ang submission ng data ng mga naga-apply ng visa,” Remulla said.



Remulla said the service provider has more efficient ways of validating information submitted by visa applicants.



“Pagka kagaya ng VFS, ang third party provider ang tumingin, napakadali nilang i-validate iyan sa Tsina. Ang DFA natin walang kapasidad,” Remulla said.



Remulla also stressed that VFS is being used by other countries.



“Yung ginagamit sa buong mundo, yun ang pinakamagaling na paraan kasi ang pag-issue ng visa is a very clerical function,” Remulla said.



Remulla also noted that lawyers and travel agencies engaged in the issuance of visas for illegal purposes are being investigated.



"Yung mga hindi dapat nabibigyan ng visa ngunit nagkakaroon ng visa sa mga paraang ilegal at ito ngayon ang aking pinaiimbestigahan, sapagkat marami na kaming nakitang paraan na ilegal na ginagamit na ng mga abugado at mga travel agency upang magpasok ng mga tao rito," Remulla said.

"Ito ay ating pinag-iingatan sapagkat karamihan ng mga nakikinabang sa ganitong pagkilos ay mga dumarayong Tsino at sabi nga doble-bantay tayo ngayon sapagkat meron tayong dahilan upang mag-ingat dahil marami silang ginagawang hindi kanais-nais sa ating karagatan at sa ibang bagay sa ating bansa," he added.