Photo courtesy of Philippine National Police.

(UPDATED) Patay ang isang pasahero habang sugatan ang isa pa makaraang umabante ang isang pampasaherong bus sa loob ng terminal ng isang mall sa Barangay Ibayo, Balanga, Bataan Lunes ng gabi.

TINGNAN: Biglang umabante ang isang pampasaherong bus sa loob ng waiting area ng terminal sa isang mall sa Barangay Ibayo, Balanga, Bataan nitong Lunes ng gabi. (📸: Bataan PNP) @ABSCBNNews pic.twitter.com/5KEiRtwIK0 — Karen De Guzman (@_KarenDeGuzman) November 20, 2023

Base sa inisyal na imbestigasyon ng Balanga City Police Station, nakaparada ang bus sa terminal nang biglang matapakan ng drayber ang accelerator pedal dahilan para ito ay umandar at bumangga sa pader na bumagsak sa mga naghihintay na mga pasahero.



Kinilala ang mga biktima na isang estudyante, 20, na idineklarang dead-on-arrival sa ospital habang nagtamo naman ng mga sugat sa dibdib, likod, at leeg ang isa pang lalaking pasahero na nagpapagamot ngayon.



Mahaharap ang bus driver sa mga reklamong reckless imprudence resulting to homicide, physical injury, at damage to property.



Nakikipag-ugnayan na ang pulisya sa pamunuan ng naturang mall at iba pang ahensya para sa patuloy na imbestigasyon sa insidente.

- may ulat ni Rod Izon