Wasak ang SUV at truck matapos ang banggaan sa Quezon City nitong Linggo.

MAYNILA — Nagtamo ng mga galos sa katawan ang dalawang pasahero ng SUV matapos itong mabangga ng isang 10-wheeler truck sa EDSA southbound lane sa bahagi ng Quezon City nitong Linggo ng gabi.



Ayon sa SUV driver na si Jonathan Salazar, pauwi na sila ng kanyang asawa at apo sa Mandaluyong nang biglang salpukin ng truck ang kaliwang bahagi ng minamaneho niyang sasakyan.



“Nung nakita ko siya, malayo pa sakin kaya nagulat ako na merong tumama sakin. Pagtama niya sakin, hindi na nga na-kontrol. Pinili ko na lang na maiwas na bumaba ako dito kasi nagitgit na ko e,” sabi ni Salazar.



Sa lakas ng pagkakabangga, halos mayupi ang harapan at kaliwang bahagi ng sasakyan. Umikot din ito at tumama sa mga concrete barrier ng EDSA Busway.

Watch more News on iWantTFC

Contributed video

Agad na isinugod sa ospital ang dalawang pasahero matapos magtamo ng bukol at mga galos sa katawan.



Giit naman ng truck driver na may kargang mga gulay, nag-counterflow umano ang SUV sa tinatahak niyang lane. Sa bigat ng dalang kargamento, hindi na niya nagawang pumreno.



“Nasa linya po ako, dahan-dahan po ako kasi mabigat po ‘yung karga ko. Bigla na lang kumaliwa ‘yung kotse, nabigla ako. Hindi naman basta-basta makikita sa truck, mataas ‘yun,” paliwanag ng truck driver.



Mahaharap ang truck driver sa reklamong reckless imprudence resulting to damage of property with multiple physical injuries.



Nagpaalala naman ang mga awtoridad sa mga motorista na mag-ingat sa kalsada lalo na sa papalapit na Christmas rush upang makaiwas sa aksidente.