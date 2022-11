MAYNILA - Abala araw-araw ang tanggapan ng Bureau of Internal Revenue (BIR) sa Maynila para sa transaksiyon ng mga ordinaryo at malaking taxpayer.

Ngayong nalalapit na ang Pasko, mas mahigpit pa umanong ipinatutupad sa tanggapan ang "no gift policy" o polisiyang nagbabawal sa mga empleyado na tumanggap o humingi ng mga regalo.

"Isa nga sa mga unang sinabi ni [BIR] Commissioner Romeo Lumagui Jr., nagpaalala siya na sa nalalapit na kapaskuhan... bawal tumanggap ng regalo o bawal mamasko sa ating taxpayers," sabi ni Jethro Sabariaga, direktor ng BIR sa southern National Capital Region.

Malaking tulong umano ang digitalization sa pagproseso ng mga aplikasyon at dokumento online upang maiwasan rin ang panunuhol o pangingikil.

"Pinaalalahan [namin] 'yong mga kawani na we politely decline [gifts]. Kasi nagkakaroon ng misimpression na nagiging kapalit 'yan ng serbisyong idinudulot natin," ani Sabariaga.

Una na ring nagbabala si Philippine National Police Chief Gen. Rodolfo Azurin na bawal mamasko ang mga pulis at civilian employee sa pamamagitan ng pag-solicit o pagtanggap ng regalo.

Tatlong batas ang pinagbabatayan ng Civil Service Commission (CSC) sa pagbabawal sa government employees na tumanggap o manghingi ng regalo, Pasko o ano mang okasyon.

Una umano rito ang Presidential Decree No. 46, na layong maalis ang nakagawiang pagreregalo kapalit ng serbisyo o pabor.

Nakapaloob naman sa Section 3 ng Republic Act No. 6713 o Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees na maging kapamilya ng government employee ay hindi rin maaaring tumanggap ng ano mang reglao kapalit ng pabor.

Sa ilalim naman ng Republic Act No. 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act, bawal sa isang government worker ang mag-solicit o manghinig ng regalo sa sino mang may transaksiyon sa pamahalaan.

"Sa heads of agencies, be good examples. 'Wag po kayong magso-solicit," ani CSC Commissioner Aileen Lizada.

Ayon kay Lizada, ang sino mang kawani ng gobyerno na mapatutunayang sangkot sa pagtanggap ng regalo o pabor ay posibleng masibak sa trabaho. Mananagot din umano sa batas ang mga magbibigay na pribadong indibiduwal.

"When in government service, 'yong ating pagseserbisyo, walang kapalit. We are servicing the public," ani Lizada.

Katumbas umano ng bawat soliciation letter ng mga kawani ng gobyerno ang bilang ng kaso na kanilang kakaharapin.

Bukas aniya ang tanggapan ng CSC para sa sumbong at reklamo hinggil sa "no gift policy" hindi lang ngayong Pasko kundi sa buong taon.

— Ulat ni Reiniel Pawid, ABS-CBN News

