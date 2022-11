Pasuquin Police Station

Patay ang dalawang senior citizen at isang 14 anyos na babae matapos mabangga ng sasakyan sa bayan ng Pasuquin, Ilocos Norte nitong Sabado.

Ayon sa hepe ng Pasuquin police na si Maj. Vencioly Luzano, nabangga ng SUV ang isang naka-park na motorsiklo, kulong-kulong at naglalakad na lola matapos mag-overtake sa outer lane ng national highway sa Barangay Davila.

"Natamaan 'yong side mirror ng motorsiklo. Tapos nang sinubukang iwasan ng driver na mabangga 'yong naglalakad na mag-lola, napunta ito sa inner lane at nabangga 'yong isa pang matandang lalaki na nagmamaneho ng kulong-kulong," ani Luzano.

Dead on the spot ang dalagita habang sa ospital naman binawian ng buhay ang dalawang matanda.

Tumangging magbigay ng pahayag ang driver ng SUV na isang doktor.

Mahaharap umano ang driver sa kasong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property.

— Ulat ni Dianne Dy

