MAYNILA— Wala pang pinal na rekomendasyon ang awtoridad hinggil sa usapin ng pagbabawal sa mga bata na pumasok sa mga mall.

Pero pananaw ni Trade Secretary Ramon Lopez, hindi naman kailangan ito sa ngayon lalo't hindi naman maikonekta sa mall ang isyu ng pagkahawa sa COVID-19 na nangyari sa isang 2-taong gulang na bata.

“Hindi rin naman naikonekta o napatunayan na 'yung pagkasakit ng isang bata na 'yun ay dahil din lumabas sa mall. Hindi rin natin masisisi kaagad 'yung mall at saka isolated incident,” sabi ni Lopez.

Magugunitang napabalita ang pagiging positibo sa COVID-19 ng bata matapos umanong magpunta sa mall.

“Sa personal ko, siguro sa DTI, hindi po kailangan muna. 'Yung nangyari na 'yun isang isolated incident at hindi natin naikokonekta kaagad sa mall 'yung nangyari na iyon na sinabing nag-positive. Maraming pwedeng exposure ang bata kahit sa labas, sa transportasyon o sa community nila o doon sa loob ng bahay nila, so hindi natin pwedeng maikonek kaagad,” sabi niya.

Sa panayam sa TeleRadyo Sabado ng umaga, sinabi ni Lopez na may ambag din ang mga bata sa pagbangon at paglakas ng ekonomiya ng bansa.

“Allowing the children with parents and adults they normally account for mga 40 percent ng benta noong araw, pre-pandemic,” sabi niya.

Mas marami aniyang nagagawang aktibidad ang pamilya tulad ng pagkain sa labas, pamimili, kapag kasama ang kanilang mga anak.

“They are part of the consumer market, naging source ng lakas ng growth sa ating economy lalo na bago nung pandemya. Tayo po ay second fastest growing economy, kasama na po diyan 'yung consumption spending kaya napaka-importanteng maibalik itong parameters na ito, mga source ng growth ng ating economy,” sabi niya.

Pero sa lahat ng ito, importanteng mapag-ingatan ang mga bata, lalo na kung lalabas. Payo niya na huwag nang dalhin ang mga bata sa mga lugar na sa tingin ng kanilang mga magulang ay alanganin.

“Ang importante talaga, moving to the new normal, kailangang kanya-kanya rin ang pag-iingat. As magulang, siguraduhin nating protektado mga anak natin o hindi din natin dadalhin sa mga alanganing lugar,” sabi niya.

Sabi ni Lopez, patuloy na nanghihingi ng gabay sa Inter-Agency Task Force si Metropolitan Manila Development Authority Chairman Benhur Abalos, na siya ring chairman ng Metro Manila Council, tungkol sa usapin.

“Humihingi sila ng tulong mula sa IATF, yung technical experts and health experts natin, para ma-evaluate nang mabuti 'yung polisiya na yan,” pahayag ni Lopez.

Nagpalabas na rin ang MMDA ng resolusyon na iniendorso sa IATF ang usapin sa mobility restrictions sa mga bata edad 12 anyos pababa.

“Hindi muna sila mag-iisyu ng kahit anong pagbabago sa polisiya at papatulong sila sa IATF health experts,” sabi ni Lopez.

Inaasahan din ni Lopez na mabibigyan na ng solusyon ng IATF ang usapin sa lalong madaling panahon.

“Siguro either this coming week or the following week,” sabi niya.

