Paglilibot ng mga namamasyal sa isang mall sa Pasay City noong Nobyembre 19. George Calvelo, ABS-CBN News

MAYNILA—Inaasahan ng OCTA Research na mas bababa pa sa 1,000 ang bilang ng average COVID-19 cases sa bansa sa katapusan ng Nobyembre.

Ayon sa OCTA Research, mas mababa pa sa 1,400 ang 7-day average cases ng bansa.

"Ine-expect natin na baka maging less than 1,000 pa 'yan by the end of the month na consistently baka less than 1,000 na. Ibig sabihin for every 100 na nagpapa-test 2 na lang ang nagpo-positive at magandang indicator yan," ani OCTA fellow Guido David.

Marami na raw kasing bakunado, at dahil sa patuloy na vaccination kabilang ang pagtuturok ng booster shots mas mapipigilan ang pagkalat ng COVID-19.

Ayon sa Department of Health, nasa 2,488 na ang naibigay na COVID-19 booster shots sa medical frontliners.

Wala rin daw naospital o nagkaroon ng matinding adverse effects.

Sisimulan na rin ang pagbabakuna ng mga overseas Filipino worker.

Isusunod na rin ang pagbabakuna sa mga matatanda at may comorbidity oras na matapos na ang booster vaccination ng healthcare workers, ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire.

Naghahanda na rin ang pamahalaan sakaling bumaba ang alert level sa Kamaynilaan at sa iba pang parte ng bansa. — Ulat ni Wheng Hidalgo, ABS-CBN News