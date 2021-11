Watch more on iWantTFC

MAYNILA—Sinuspinde ng International Criminal Court prosecutor ang pag-iimbestiga sa drug war killings sa Pilipinas matapos ang hiling ng gobyerno.

Ito ay nangyari 2 buwan simula nang ilunsad ang mga imbestigasyon sa mga patayan kaugnay ng war on drugs.

Sabi ni ICC Prosecutor Karim Khan na ito ay dahil sa deferral request ng gobyerno.

Sa pamamagitan ng Philippine Ambassador to The Netherlands, hiniling ng Pilipinas na huwag munang ituloy ng ICC ang imbestigasyon dahil may sariling imbestigasyon din dito sa Pilipinas.

Kabilang umano rito ang pagrepaso ng Department of Justice sa 52 kaso mula sa Internal Affairs Service ng Philippine National Police.

Mayroon ding joint program ang bansa sa United Nations bukod sa iba't ibang remedyo sa mga korte sa bansa.

Hihingi din ng dagdag na impormasyon sa Pilipinas kaugnay sa kanilang hiling ang ICC.

"The Prosecution will, in the coming days, request additional information from the Philippines," ani Khan.

Pero magpapatuloy ang kanilang pagsusuri sa mga hawak na impormasyon.

Ikinatuwa naman ng Palasyo ang pasya ng ICC Prosecutor.

"We welcome the judiciousness of the new ICC prosecutor, who has deemed it fit to give the matter a fresh look and we trust that the matter will be resolved in favor of the exhonoration of our government and the recognition of the vibrancy of our justice system," ani acting presidential spokesperson Karlo Nograles.

Binatikos din ng ilang human rights groups ang deferral request ng Pilipinas.

"This could not be further from the truth. On the contrary, the fact that only 52 cases of the estimated 30,000 killed have been reviewed reveals that the government’s feigned compliance with international justice is paper-thin," pahayag ng CenterLaw.

Sinegundohan ito ng National Union of Peoples' Lawyers na abogado rin ng mga biktima.

"This belated action on the part of the Philippine government is nothing but an attempt at white-washing its blood-soaked flagship program," ani NUPL sa pahayag.

Bukod sa huli na, iginiit ng grupo na tila nililinis ang madugong giyera kontra droga.

"Kulang na kulang. Walang kaso doon sa singkwenta’y dos na doon sa mga hotspot o sentro ng Tokhang. Karamihan ay sa probinsya, dalawa lang ang nangyari sa NCR and in fact wala raw sa Bulacan. Kaya paano mo naman pagkakatiwalaan ang ganoong review?" ani Atty. Krissy CInti ng NUPL.

Diretsahang sinabi ng Human Rights Watch na nililinlang ng Pilipinas ang international community.

Tingin naman ni Sen. Leila De Lima na gusto ng gobyernong maantala ang imbestigasyon ng ICC.

Nilinaw naman ni Bayan Muna Rep. Carlos Isagani Zarate na bahagi lang ng proseso ang pansamantalang paghinto ng ICC sa imbestigasyon nito.

Naniniwala rin siya na ang umano'y imbestigasyon ay isang malaking komedya. -- Ulat ni Mike Navallo, ABS-CBN News