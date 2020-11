Stress, basang modules problema ng ilang estudyanteng binaha

MAYNILA - Sa halip na gadget o module, mga panlinis sa bahay ang hawak ni John Carlo Panimdim, isang grade 8 student mula sa Tumana, Marikina.

Bukod sa isang buwan na suspendido ang klase sa lungsod, nasira sa baha ang kaniyang learning materials.

"Di po ako natututo dito... Nami-miss na po mag-aral," aniya.

Ayon sa kaniyang ina na si Neselle, naitapon ang module niya dahil basa na at walang natira sa laman ng bag ng estudyante.

"'Yung module niya po, naitapon na kasi basa lahat. Pati 'yung bag, wala po natira," aniya.

Stress ang nararamdaman ni Jesica Necasio, isang estudyante mula sa Pamantasan ng Lungsod ng Marikina.

"Parang iba 'yung pakiramdam kaysa po dati nakaka-bonding 'yung mga kaklase. Ngayon nasa bahay lang, nakakalungkot po," ani Necasio.

Kasama ang Marikina sa mga lugar na binaha sa Luzon sa kasagsagan ng bagyong Ulysses - na nanalasa sa gitna ng pandemya at sa gitna ng pagpapatupad ng blended learning o halong offline at online learning sa loob ng bahay para mapigilan ang pagkalat ng virus.

Naghahanap naman ng iba't ibang paraan para malibang ang mga kabataang nananatili sa mga evacuation center.

Sa evacuation center sa Barangay Concepcion, isang linggo nang nananatili si Sally Roxas at ang anak niyang si Antonette.

"May katabi naman po kaming room na kasing edad niya, du'n po sila naglalaro po. Nagse-cellphone, para lang hindi sila maiinip," ani Roxas.

Pinapayagang magkaroon ng ilang recreational activities ang mga batang nanunuluyan sa evacuation center dahil sa maluwag na espasyo nang sa gayon ay makatulong na maibsan ang kanilang stress at pagkabalisa sa harap ng nagdaang kalamidad at pandemya.

"Habang nagko-cope up sila, malinis, maayos ang bahay nila, hinahayaan din natin sila na medyo ma-relax 'yung pressure academically," ani Vic Jayson Cruz, camp manager ng Concepcion Integrated School.

Sa ginanap na press conference ng ASEAN Education Ministers meeting, aminado ang ASEAN Secretariat na si Deputy Secretary General Kung Phoak na kailangang tutukan ang mental health ng kabataan.

"In some cases, we kind of assume that they are too small to experience this kind of problem but, no, the evidence is very clear that many of them are struggling," aniya.

May mga alok ding psychosocial services ang Department of Education sa online at limitadong face-to-face setup.

May ilang payo rin si Ronilda Co, direktor ng DepEd Disaster Risk Reduction and Management Service, para maibsan ang stress.

"'Yung tumigil lang, kahit 5, 10 minutes lang po, to do the deep breathing kasi iyon ang between the stress and the action, ating mga emotions, and taking the action 'yun ang moment na pause. Pause muna," ani Co.

-- Ulat ni Arra Perez, ABS-CBN News