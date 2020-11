'Sayang pagod 'pag binaha uli': Ilang Isabela farmers sa Pebrero na ulit magtatanim

Piniling hindi muna magtanim ng ilang magsasaka sa pangambang muling tamaan ng baha ang kanilang lugar. ABS-CBN News

Posibleng abutin ng Pebrero sa taong 2021 bago muli makatanim ang mga magsasaka sa bayan ng Sta. Maria sa Isabela matapos bahain ang bayan nitong nakaraang linggo, ayon sa ilang magsasaka at ng mismong alkalde ng lugar.

Ang magsasakang si Nelia Gazzingan, piniling hindi muna magtanim sa pangambang muling tamaan ng baha ang kanilang lugar.

"Aabutin namin sa February bago na naman panibago po [na panamim]. Kasi baka may darating na naman na sakuna eh, sayang lang ang pagod," ani Gazzingan.

Sinang-ayunan ito ng alkalde ng Sta. Maria na si Hilario Pagauitan.

"Tinatawag na yan na putik, 'lusi' kung tawagin dito sa amin. This will take months na bago ma-dry at kahit bungkalin mo ito ngayon, wala ka ding maitatanim pa sa ngayon," ani Pagauitan.

Nagpapagaan na lang ng kalooban nila ngayon ang pagdagsa ng tulong.

"Kung talagang ganito nang ganito, medyo nade-drain na tayo... Ang maganda ngayon maraming tumutulong sa atin kaya nakakayanan pa natin," ani Pagauitan.

Ang mahirap raw ay kung mayroon pang dumating na mga bagyo.

Nagpasalamat naman si Isabela Governor Rodito Albano sa mga nagpadala ng tulong.

Aniya, nabigla sila sa dami ng dumagsang relief goods para sa probinsiya.

"Kami po ay nagpapasalamat sa intensyon niyo, hihingi na lang kami ng dasal uli para tuloy-tuloy na makabangon kami. Mahirap sanayin 'yung mga tao na magpalimos sa amin," ani Albano.

Nagpatuloy ang pagdating ng mga tulong mula sa ibang lugar para sa Isabela.

-- Ulat ni Jorge Cariño, ABS-CBN News