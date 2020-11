Resilience ng kalikasan kailangan din pangalagaan - sociologist

Nakapila ang mga residente ng Rodriguez, Rizal para sa relief goods matapos ang pananalanta ng bagyong Ulysses, Nov. 19, 2020. George Calvelo, ABS-CBN News

MAYNILA – Madalas naririnig ang mga salitang "Filipino resilience" sa panahon ng kalamidad.

Pero ayon sa isang sociologist, hindi lamang ang pagkatatag ng isang indibidwal ang dapat na tingnan. Kailangang alagaan din ang resilience ng kalikasan.

“Hindi natin napapansin is that ‘yung resilience sa panahon natin ngayon ay hindi lamang para sa tao, para rin sa ating kalikasan,” ayon kay Clarence Batan, isang professor sa Department of Sociology ng University of Santo Tomas.

“Kailangan tingnan natin na may buhay rin ‘yung mga bundok, lawa at kalikasan natin. Kung inabuso mo ito, may epekto na’to sa atin. Kung hindi mo ito inalagaan, may epekto na ito sa atin,” aniya.

Ayon kay Batan, dapat nakikita ng mga Pilipino ang mga kakulangan sa panahon ng sakuna at humingi ng accountability sa mga kinauukulan.

Hindi na rin dapat palusot ang resilience ng mga Pilipino kung may kulang sa pagtugon ng gobyerno.

Isang suliranin na ibinigay ni Batan ang patuloy na pagkasira ng mga kagubatan sa bansa, na isa sa mga itinuturong dahilan ng malawakang pagbaha kamakailan sa Luzon.

Dagdag ni Batan, tama iyong babala ng yumaong dating Environment Secretary Gina Lopez sa iba’t ibang uri ng paninira sa kalikasan, gaya ng mga negosyong mining at quarrying.

“Unfortunately ngayon, nararamdaman na natin na tama siya all the way,” aniya.

Para sa kaniya, ang resilience ay ang pagbangon ng sabay-sabay at hindi ng isang indibidwal.

“’Pag sinabing resilience hindi siya resilience ng iisang tao. Kaya bumabangon, kaya nagkakaroon ng solusyon ay dahil may estruktura, may iba’t ibang komunidad at support system na tumutulong upang sabay-sabay na bumangon tayo at ito ang tunay na bayahinan,” aniya.

Sa kabila ng sunod-sunod na krisis gaya ng COVID-19 pandemic at mga bagyo, buhay pa rin umano ang diwa ng bayanihan sa bansa.

“Likas ‘to sa ating mga tao, hindi lang sa mga Pilipino. Tingin ko ang magandang tingnan natin dito ay ‘yung konsepto ng pagmamalasakit,” aniya.

“Sa Pilipino napakaganda ng konseptong ito dahil ito ay kombinasyon ng pagmamahal at sakit sa mga panahong may pangangailangan tayo. Ito palagi ang cultural rubric ng ating pagiging Pilipino.”