Mga magsasaka, mangingisda humihingi ng ayuda sa DA matapos mabagyo

MAYNILA — Nagtipon-tipon ang ilang grupo ng magsasaka at mangingisda sa tanggapan ng Department of Agriculture (DA) upang humirit ng ayuda matapos silang salantain ng mga nagdaang bagyo sa bansa.

