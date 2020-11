Lacson: Isang C-130 eroplano na lang ng DND ang lumilipad

MAYNILA — Isa na lamang sa 4 na C-130 eroplano s ng Department of National Defense (DND) ang kasalukuyang nagagamit at lumilipad, ayon sa pagdinig ng budget ng ahensya sa Senado nitong Biyernes.

Ayon kay Sen. Panfilo Lacson, na nagdepensa sa DND budget, kinukumpuni ang isang C-130 at posibleng matapos pa ito sa Disyembre.

Ang dalawang C-130 naman aniya ay nasa Portugal. Ang isa sa mga ito ay sumasailalim sa maintenance at ang isa ay pabalik na raw sa bansa.

“Apat lahat ang C-130, ang lumilipad ngayon isa. Under repair yung isa… ‘Yong dalawa nasa Portugal, ‘yong isa due for fly-out, ‘yong isa under maintenance so makakadagdag pa yan next year na,” sabi ni Lacson.

Nadismaya naman si Sen. Imee Marcos dahil walang budget ang DND para sa pagbili ng bagong C-130 samantalang kailangan aniya ito sa human assistance at disaster relief operations.

Ang isang gumagana ay lumang-luma naman daw, dagdag niya.

“Kapag yung bagyo nasa Bicol, at yung isang bagyo nasa Cagayan, wala na po tayong pag-asa?. . . Is there a way. . . to help us with this because we have so many problems in the onslaught of the last typhoons,” ani Marcos.

Maaaring sa susunod na taon pa maayos o makalipad ang mga eroplano para magamit, sabi ni Lacson.

Nasa P215 bilyon ang panukalang budget ng DND.

Matatandaang naging usapan din ang paggamit ng C-130 plane nitong linggo nang akusahan si Vice President Leni Robredo ng ilang opisyal ng gobyerno na ginamit daw niya ito para sa relief operations sa Catanduanes.

Humingi na ng paumanhin sina Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo at Defense Secretary Delfin Lorenzana dahil sa maling impormasyon.

