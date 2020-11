Koreanong wanted sa investment scam timbog sa Pampanga

MAYNILA — Timbog ang isang Koreano na namamalagi sa Angeles City, Pampanga dahil sa pagiging wanted nito sa kaniyang bansa kung saan dawit umano ito sa million-dollar investment scam.

Inaresto ng mga operatiba ng Bureau of Immigration (BI) si Soung Young Ho, 51, sa Barangay Anunas, Angeles City sa bisa ng isang warrant of arrest mula sa korte ng Seoul.

"We were also informed that a warrant for his arrest was issued the Central District Court in Seoul where he was charged with large-scale fraud," ani BI Commissioner Jaime Morente.

Ipade-deport si Soung dahil sa pagiging undesirable alien, ani Morente.

Sabi ng BI, wanted si Soung dahil sa krimeng sinimulan nito noong Hulyo 2015 kung saan niloko daw niya ang mga kababayan para mag-invest ng US$1.1 milyon sa isang casino business na itatayo niya sa Pampanga.

Umabot sa 48 installments bago mabuo ng investors ang bayad na tumagal hanggang Setyembre 2017.

Iyun pala, hindi naman totoong may casino business si Soung sa Pampanga.

Kasalukuyang nasa BI Warden Facility sa Bicutan, Taguig si Soung habang ipinoproseso ang kaniyang deportation.