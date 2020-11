'Karamihan ng Pinoy game maturukan ng bakuna vs COVID-19'

Watch more in iWantTFC

MAYNILA — Dumagdag pa ang biopharmaceutical company na AstraZeneca sa mga interesadong maglunsad ng kanilang clinical trials sa Pilipinas para sa tinutuklas nilang bakuna laban COVID-19, ayon sa Food and Drug Administration (FDA) nitong Biyernes.

Ang AstraZeneca mula United Kingdom ay nakikipagtulungan ngayon sa Oxford University para mag-develop ng isang COVID-19 vaccine, na kamakailan lang ay nagpakita ng magandang resulta sa mga senior citizen.

"The vaccine expert panel is now evaluating several applications or several na nag-signify ng interests... Ito pa rin 'yung katulad ng dati, 'yung Gamaleya, 'yung sa Clover, 'yung sa Janssen and recently we accepted an application from AstraZeneca," ani Food and Drug Administration (FDA) Director General Eric Domingo.

Bukod sa mga nasabing grupo, ang Chinese company na Sinovac ang nangunguna ngayon sa clinical trial application sa Pilipinas.

Kung sakaling walang aberya, mauuna ang Sinovac na maglunsad ng clinical trial phase 3 sa bansa habang hinihintay ang mas malawakang solidarity trial ng World Health Organization.

Tumaas muli ang interes sa bakuna laban sa COVID-19—na nasa halos 57 milyong katao na ang nahawahan sa buong mundo—matapos malaman na maganda ang kinalabasan ng paunang mga test ng kompanyang Moderna at Pfizer.

Sa survey ng Social Weather Stations, lumalabas na 66 porsiyento ng mga Pilipino ang handang magpaturok ng bakuna laban sa COVID-19.

Ikinatuwa naman ito ng Malacañang at sinabing pinapakita nito ang tiwala ng mga Pilipino sa programa ng gobyerno.

"We view this as a positive development as this means that more Filipinos trust the current government’s vaccination program. We, however, hope there will be a significant increase in the number of Filipinos willing to get the COVID-19 vaccine... with priority given to the poor, indigents and other vulnerable sectors," ani Presidential Spokesman Harry Roque.

Sa ngayon, hinihintay ng FDA na mabigyan sila ng emergency use authorization (EUA) kung saan mapapaiksi ang pag-review sa mga bakuna.

Ayon sa FDA, maaaring mapaaga nito ang pagdating ng bakuna sa bansa kumpara sa unang estimate na 2nd quarter ng 2021.

Ito’y kung maaaprubahan din ang mga bakuna sa kani-kanilang mga bansa.

"Once makakuha sila ng EUA for example sa US FDA, mas mapapabilis talaga 'yung proseso. We will be able to take a look at evaluations done by these reliable regulatory agencies and that will hasten the process of having an available vaccine," ani Domingo.

Samantala, umaasa ang Department of Health na mabakunahan ang 50 hanggang 60 percent ng mga Pilipino.

Nakikipagtulungan ngayon ang Pilipinas sa mga international organization tulad ng Asian Development Bank para pondohan ang pangangailangan nito sa bakuna.

—Ulat ni Kristine Sabillo, ABS-CBN News

