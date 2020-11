Ilang bahagi ng EDSA-Roosevelt isasara sa weekend para sa road repairs

ABS-CBN News/File

MAYNILA - Nag-abiso ang Metropolitan Manila Development Authority na magkakaroon ng road reblocking sa bahagi ng EDSA - Roosevelt simula alas-11 ng gabi ng Biyernes, Nobyembre 20.

Sa isang pahayag, sinabi ng MMDA na magsasagawa sila ng reblocking at restoration works sa may EDSA Southbound sa may Dario Bridge.

Magkakaroon din ng reblocking sa Roosevelt Avenue sa harap ng Rosas Inn, at sa Roosevelt Ave. Cor. San Antonio Street

Bubuksan ang mga nabanggit na kalsada alas-5 ng umaga ng Lunes, Nobyembre 23.

