Hinihinalang rebelde patay sa engkwentro sa Sorsogon

Larawan kuha ng 9th Infantry Division, Philippine Army

Patay ang isang miyembro umano ng rebeldeng komunistang grupo sa isang engkwentro laban sa militar sa Brgy. San Jose sa bayan ng Bulusan, Sorsogon Huwebes ng umaga.

Ayon kay Captain John Paul Belleza, tagapagsalita ng 9th Infantry Division ng Philippine Army, nagsagawa ng security operation ang mga tropa ng militar sa lugar matapos makatanggap ng sumbong sa isinasagawang extortion activities ang mga rebelde sa barangay.

Nakasagupa ng mga sundalo ang mga rebelde at tumagal ng mahigit kalahating oras ang palitan ng putok. Nakatakas ang iba.

Nasa 3 M16 rifles, M14 rifle, mga pampasabog at iba pa ang narekober ng militar sa pinangyarihan ng engkwentro.

Miyerkoles ng umaga ay naganap din ang isang engkwentro sa Brgy. San Francisco sa parehong bayan kung saan tumagal ng mahigit isang oras ang palitan ng putok.

“Had it not been for residents' tip-off, we will not be able to foil (the rebels') continuous lawless acts which could worsen the situation of the Bicolanos struggling to rebuild their lives brought by the series of calamities," ani Lt. Col. Eric Culvera, battalion commander ng 31st IB.

--Ulat ni Karren Canon

