'Happy barkday!': PCG ipinagdiwang kaarawan ng 2 nitong working dog

MAYNILA - Ipinagdiwang nitong linggo ng Philippine Coast Guard ang ika-5 kaarawan ng dalawa nitong working dog sa Zamboanga City.

Huwebes nang bigyan ng simpleng selebrasyon sina Britney at Barley, pawang mga Coast Guard Working Dog, na may handang cake, spaghetti at tinapay.

“CGWD Britney is a search and rescue dog and a recipient of the "Dog of the Year Unit Award" for two consecutive years. Meanwhile, CGWD Barley is an explosive detection dog,” sabi ng PCG sa post nito sa Facebook Biyernes ng umaga.

Aktibong nagsisilbi bilang CGWD sina Britney at Barley sa PCG simula pa noong taong 2016. Silang dalawa ay nasa ilalim ng pangangalaga ni Petty Officer First Class Miguel Yniego Jr.

Nakatanggap naman sila ng regalo mula sa lokal na pamahalaan ng Zamboanga City tulad ng dog food, mga bitamina at gamot para sa deworming.

Katuwang ng PCG ang K9 Force nito sa pagpapatupad ng maritime law enforcement, security, safety at search and rescue sa Zamboanga City.

