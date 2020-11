Hamon sa Marikina: Tambak na debris sagabal sa pamamahagi ng relief

Residents of Provident Village in Marikina continue to clean their homes on November 19, 2020, a week after Typhoon Ulysses brought torrential rain and floods to parts of Luzon inundating suburbs and displacing thousands of people. Scavengers regularly visit the village looking for salvageable items being thrown away by the residents. Jonathan Cellona, ABS-CBN News

MAYNILA - Pahirapan pa ang pamamahagi ng mga gamot at relief sa mga residenteng nasalanta ng bagyong Ulysses dahil higit 2,000 pang mga kalsada ang hindi pa nake-clear sa debris na iniwan ng bagyong Ulysses.

Ayon kay Mayor Marcelino Teodoro, Huwebes nang magsagawa sila ng emergency procurement ng mga gamot tulad ng para sa cholera, diabetes at bitamina ng mga bata.

“Ngayon, ang challenge naman 'yung pagdi-distribute dito kasi tambak pa 'yung debris sa mga kalsada dito sa Marikina, 2,452 streets pa ang ike-clear namin ngayon, both major and secondary roads. Ang laking challenge. 'Yung mga debris dito halo halo kaya pinipilit namin na matanggal na ito. Mga heavy equipment ang ginagamit namin. Sanitation ay problema,” pahayag ni Teodoro.

Sa panayam sa TeleRadyo Biyernes ng umaga, sinabi ni Teodoro na nasa 15,000 ang mga residenteng nasa evacuation centers pa ngayon.

“Ang monitoring natin napakadami na ngayon ng kaso ng pagkakasakit sa Marikina. Wala lang kaming eksakto pang figure pero wer'e expecting it to run by thousand cases. Iba’t ibang sakit,” sabi ni Teodoro.

Bukod sa relief at clearing operations, hamon din sa lokal na pamahalaan ang pandemyang dulot ng COVID-19.

“Ang hirap na ng buhay namin dito. Washout lahat ng gamit ng ma kababayan namin, halos walang makain, walang masuot, mga bata ‘di makapasok sa mga eskuwelahan dahil sira ang mga gamit, walang kuryente, walang tubig. Ayaw nating makadagdag sa problema itong COVID kaya nagko-contact tracing tayo ngayon,” sabi niya.

Isinasailalim sa surveillance testing ang mga residenteng nasa mga evacuation centers.

“Ang ginagawa natin surveillance testing. Meron tayong 15,000 evacuees na nasa mga evacuation center pa hanggang ngayon and sila ini-screen natin at ‘di practical na lahat ay ma test at para mas matulungan natin yung mga nangangailangan kaya rapid test ginagamait natin,” sabi ng alkalde.

Kasama sa kanilang surveillance testing ay ang mga bata, senior citizens, ang may mga simtomas na base sa kaniyang health declaration na may posibilidad na may COVID-19.

Nitong nakaraang mga araw, nakapagtala ng positibong kaso ng COVID-19 sa isang evacuee sa Barangka Elementary School.

“Siya ay naka quarantine na ngayon at 'yung kaniyang pamilya at 'yung may contact sa kanya directly and secondary ay nag negative naman,” sabi ni Teodoro.

Hinihintay na lamang nila ang resulta ng RT-PCR na naging reactive sa antibody test. Pero habang naghihintay ay mananatili sila sa quarantine.

Sakaling mag-positibo, mananatili sila sa quarantine at tatanggap ng kaukulang medical support treatment at ia-isolate para hindi na makahawa pa.

Sa pagtaya ng alkalde, kakapusin na sila sa supply ng rapid test kits.

"Meron lang kaming supply na 7,000 (test kits) para sa rapid. Meron kami sigurong supply na 5,000 na test kit para sa PCR. Nagpabili ako kahapon ng test kit, additional na 7,000 para ma-complement yung kailangan namin test kit sa pagsu-surveillance testing," sabi niya.

Laking pasalamat din niya sa isang pharmaceutical company na nagpaabot ng intensiyon na magbigay ng kabuuang 4,000 test kits para sa rapid at PCR tests.