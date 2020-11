DFA kinalampag para kumilos sa rape case ng binatang anak ng diplomat

Watch more in iWantTFC

MAYNILA — Sumisigaw pa rin ng hustisya at tulong mula sa Department of Foreign Affairs (DFA) ang pamilya ng batang lalaki na iniulat noong 2017 na ginahasa ng kaklase sa India.

Ang bata ay anak ng isang Filipino diplomat na naka-assign noon sa Philippine Embassy sa New Delhi.

Tatlong taon na ang dumaan mula nang iulat sa awtoridad ang panggagahasa umano sa noo’y 11 anyos na si alyas "Dan."

Ang suspek umano ay ang 13 taong gulang na lalaking kaklase sa loob mismo ng isang paaralan sa New Delhi, India.



Si Dan ay anak ng isang empleyado ng DFA habang ang suspek ay anak naman ng isang diplomat ng Angola.

Ayon sa ama ni Dan na si alyas "Edwin," hindi sila nakatanggap ng tulong noon mula sa embahada. Nais nilang mapanagot ang mga dati at kasalukuyang opisyal ng ahensiya.

"Wala ba silang puso? Wala ba silang mahal sa buhay? Ang mga walanghiya nila. Hindi ba sila magulang? Tinutulak nila kami na may mamatay sa amin. Wala lang kaming CCTV kaya ganito ang sinapit namin," hinaing ni Edwin.

Tinutukoy ni Edwin ang bilis ng aksiyon ng DFA sa pagsampa ng kaso laban sa Philippine ambassador sa Brazil na nahuling nanggugulpi ng kasambahay.

Ayon kay Edwin, mas malupit pa rito ang dinanas ng kanyang pamilya dahil sa trauma at depresyon na dulot ng nangyari sa anak.

"Huwag na sila maawa sa akin eh. Maawa sila sa anak ko... Sinasabi namin sa kanila, bingi’t bulag sila… Lahat ginawa ko, walang hindi," sabi ni Edwin.

Masakit din para sa pamilya ang biglang pagpapauwi kay alyas "Edith," ang Pinay diplomat at ina ni Dan, sa Maynla sa bisa ng dalawang recall order noong 2017 nang wala umanong paliwanag.

"Imbes na bigyan kami ng tulong at kapayapaan ng loob, pinauwi kami nang walang katarungan at nasira ang pag-aaral ng aking mga anak," sabi ni Edwin.



"Bakit bingi't bulag ang Department of Foreign Affairs sa nangyari sa 'min hanggang ngayon? Wala kaming laban sa kanila. 'Wag naman nilang sana paglaruan ang career ng asawa ko. Kawawa mga anak ko, habag naman sa kapwa Pilipino. Lahat ginawa ko na bilang ama," dagdag pa ni Edwin.

Sumulat na rin sila ngayong taon sa Malacañang at sa mga senador para isumbong ang kawalan umano ng aksiyon ng DFA at mga opisyal nito, at panggigipit umano sa career ni Edith.

Sa magkakahiwalay na sagot na ipinadala ng DFA sa mga senador at sa Malacañang, sinabi ng human resources and management office ng DFA na nakipag-usap na noon ang embahada sa India sa mga opisyal ng paaralan at sa ambassador ng Angola.

Tinulungan din umano si Edith na makipag-ugnayan sa pulis.

"The case, however, did not prosper, as the Angolan boy and his family had already returned to Angola... The lawyers consulted by the embassy said that the initial investigation by the... police in New Delhi was not able to establish the act of sexual assault against [Dan]," anang DFA.

Kaya isang closure report ang inihain sa korte noong Marso 2018 kung saan nakasaad na wala nang batayan para ituloy ang imbestigasyon.

"A closure report was therefore submitted to the magistrate on 08 March 2018 stating that there was no reasonable ground to continue the investigation," sabi ng DFA.

Batay sa mga dokumento at record, buwan din ang lumipas bago napa-medical ang biktima mula noong insidente umano ng panggagahasa.



Tinakot daw kasi ng kaklase ang biktima at hindi agad nakapagsumbong sa kapatid at magulang.

Na-expel sa paaralan ang kaklase matapos umano ring aminin ang ginawa.



Dagdag pa ng DFA, binigyan ng reintegration service si Edith at ang pamilya kabilang ang psycho-social service at scholarship mula sa DFA Ladies Foundation.

Pero hindi ito katanggap-tanggap at hindi rin umano sapat ang nakukuhang scholarship.

Hiling nila kay DFA Secretary Teodoro Locsin, bigyan ang pamilya ng financial, full educational at psychological assistance, pati na rin apology mula sa ahensiya.

Pero maging ito ay hindi raw magiging sapat sa tindi ng inindang mga sugat ng pamilya sa loob ng maraming taon.



—Ulat ni Willard Cheng, ABS-CBN News