Davao City balik-GCQ sa pagdami ng COVID-19 cases

Muling naghihigpit sa Davao City dahil sa pagtaas ng bilang ng mga kaso ng coronavirus disease o COVID-19. Photo Courtesy: Davao City Information Office

MAYNILA - Ibinalik sa general community quarantine ang Davao City, at mananatili sa quarantine level na ito hanggang katapusan ng Nobyembre, dahil sa tumataas na kaso ng coronavirus disease (COVID-19) sa lugar.

Dating nasa modified GCQ - o ang pinakamaluwag na quarantine protocol na ipinapatupad ng gobyerno habang may pandemya - ang siyudad. Ngayon ay mayroon itong 5,541 kaso ng COVID-19. Dito, 1,710 ang active cases.

Isinisisi naman ni Department of the Interior and Local Government chief Eduardo Año sa home quarantine ang pagtaas ng kaso kaya payo niya, dapat agad nang malipat sa isolation facility ang mga nagpositibo at mga nakasalamuha nila.

Dapat din daw silang bantayan ng Barangay Health Emergency Response Teams (BHERT).

"Ang talagang culprit dito ay 'yung home quarantine. Kaya nga 'yung sa Oplan Kalinga, talagang dapat every single positive mai-take out natin, mailagay sa isolation facility at 'yung mga close contact, ito 'yung mga naka-quarantine na binabantayan ng ating mga BHERTs," ani Año

Dahil dito, iniutos ng Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases (IATF) na i-deploy sa Davao City ang code teams na tumutok sa Bacolod at Cebu City nang higpitan ang quarantine restrictions doon.

Pinapataas din sa 20 hanggang 30 porsiyento ang ward bed capacity sa lungsod para tugunan ang mataas na critical care utilization rate sa lugar.

Maglalagay din ng one-hospital command center sa siyudad para matiyak na magiging maayos ang referral system at tutugunan ang sinasabing kakulangan ng mga nurse at maging medical equipment at mga gamot.

Iniutos din ng IATF na gamitin ang ilang accommodation establishments bilang quarantine facility para sa health workers at isolation facilities para sa mga nagpositibo sa virus.

Hindi naman inirerekomenda ni COVID-19 National Policy Chief Implementer Carlito Galvez na ilagay sa mas mahigpit na modified enhanced community quarantine (MECQ) ang Davao City.

Handa naman daw ang alkaldeng si Sara Duterte-Carpio na sumunod sa pasya ng pandemic task force at maghihintay na lang ng pormal na dokumento.

"We will abide by the IATF. We will wait for the document," aniya.

-- Ulat ni Joyce Balancio, ABS-CBN News