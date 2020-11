Dating DOH chief handang maturukan ng COVID-19 vaccine kung maayos ang trials

Dagsa pa rin ang mga mamimili sa Divisoria sa Maynila kahit patuloy ang quarantine dahil sa COVID-19, November 9, 2020. Mark Demayo, ABS-CBN News

MAYNILA - Handang magpabakuna si dating Health Secretary Esperanza Cabral sa made-develop na vaccine laban sa COVID-19 kung maayos namang maipakita ang mga dokumento at ginawang clinical trials para dito.

“Magpapabakuna ako once na makita natin na maayos 'yung datos nung bakuna na ibibigay dito,” sabi ni Cabral sa panayam sa TeleRadyo, Biyernes ng umaga.

Aminado si Cabral na marami pa ring mga doktor ang may pangamba hinggil dito.

“Hindi pa rin siguro lahat, pero palagay ko mayroon ding may pangamba. Ganun palagi may early adapters, mayroong late users. Kailagang damihan natin 'yung early adapters,” sabi niya.

Bukod sa mga doktor, marami pa ring Pilipino ang may alinlangan sa pagpapabakuna.

“Hindi natin puwedeng sabihin na perfect ang bakuna at wala silang makukuhang side effect dito o adverse effect pero kung titimbangin natin ay mas mahalaga 'yung benefits na makukuha kaysa doon sa risk. Kailangan nating i-communicate ito sa tao dahil ang bakuna ay voluntary at hindi naman ito mandatory. Kailangan makumbinsi natin sila,” sabi ni Cabral.

Watch more in iWantTFC

Binanggit ng Malacañang nitong Huwebes na “approved in principle” na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang executive order para ang mga bakunang naaprubahan para sa emergency use sa ibang bansa ay magamit sa Pilipinas matapos ang 21-araw na beripikasyon.

“Kapag nakita natin na maayos naman ang documentation ng clinical trials nila puwede natin sigurong aprubahan dito sa atin,” sabi ni Cabral.

Nakikipag-usap na ang gobyerno sa vaccine makers tulad ng Pfizer at Moderna.

Nito lamang Miyerkoles, sinabi ng Pfizer na ang final results ng late-stage trials ng kanilang COVID-19 vaccine ay nagpapakita ng 95 percent ng pagiging epektibo.



Lunes naman nang ianunsiyo ng Moderna na ang dine-develop nitong bakuna ay 94.5 percent effective kontra COVID-19 base sa interim data mula sa late-stage trial nito.

“Ang traditional na nakikita nating mahusay ang paggawa ng clinical trials tungkol sa paggawa ng gamot at bakuna ay 'yung mga multinationals na galing America at sa Europa. Wala pa tayong masyadong experience doon sa mga Chinese vaccines at drugs and Russia,” saad ni Cabral.

Magugunitang itinaas ni Duterte sa P50 milyon ang una nitong alok na P10 milyon bilang award sa Pilipinong makatutuklas ng bakuna kontra COVID-19.

Pero para kay Cabral baka hindi kayanin ito dahil napakamahal ang mag-develop ng gamot o bakuna.

“Baka P100 million o P1 billion ang kailangan niyang ibigay para maka-develop ng bakuna. Napakamahal ang pag-develop ng bakuna at mga gamot,” saad niya.

RELATED VIDEO: