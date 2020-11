Bigas, lutong-pagkain hatid sa 2 barangay sa Cagayan

Bigas at lutong pagkain ang hinatid sa mga residente ng Barangay Dana-ili at Barangay Balingit sa Cagayan ng ABS-CBN. ABS-CBN News

Nagsimulang sakupin ng ilog ang lupa sa Barangay Dana-ili sa Abulug, Cagayan nang tumama ang bagyong Quiel noong 2018.

Matapos ang bagyong Ulysses, maraming bahay ngayon sa tabing-ilog ang inabandona dahil sa posibleng pagguho.

"Last year pa sa bagyong Quiel, 42 bahay ang nahulog dito, mga 5 hektarya ang nalagas dito sa ilog. Hanggang ngayon 2 hektarya naman, dati may kalsada dito, bumagsak na. Ang problema namin baka maubos ang barangay namin," ayon sa barangay chairman na si Henry Masuli.

Kabilang din ang bahay ni Amado Fronda sa mga pinangangambahang mawala sakaling muling kumain ng lupa ang ilog.

Nasa 4 metro na lang kasi ang layo ng kanilang pader mula sa bangin.

"Hindi ako makatulog, hindi ako makapagtrabaho, kumbaga parang buhay ko na ang nawala pag nawala 'yan, dahil malaking sakripisyo ko ang bahay na 'yan, halos po 10 years na inipon naming mag-asawa para magawa namin 'yan, pero sa isang iglap lang baka mawala," ani Fronda.

Lagi namang nakaempake ang gamit ng kapitbahay ni Fronda na si Joyce Alimag para sa paglikas ano mang oras.

"Last year pa po, andoon na ang mga gamit namin, para halimbawa kapag lumaki ang tubig, bubuhatin na lang," ani Alimag.

Tanging inaasahan ng mga residente na sasalba sa kanila ay ang river control project ng Department of Public Works and Highways na hanggang ngayon ay hinihintay pa nila.

"Mas mabuti pa 'yung masunugan at may babalikan pang lupa. Sana maaksyunan po," ayon sa residenteng si Jojo Somera.

Dagdag din sa alalahanin ng mga taga-Barangay Dana-ili ang kanilang pang-araw araw na pangangailangan dahil sa sinirang kabuhayan ng bagyo.

Naghatid ang ABS-CBN ng bigas at lutong pagkain sa mga residente ng Barangay Dana-ili.

Dinalhan din ng tulong ang Barangay Balingit sa Pamplona, Cagayan na isa rin sa mga matinding binaha.

Marami pa ang nangangailangan at kailangang maabot ng sama-samang pagtulong. Ang ABS-CBN Foundation ay kumakatok sa pinto ng mga Kapamilya at bukas sa pagtanggap at paghahatid ng mga donasyon.

-- Ulat ni Bernadette Sembrano, ABS-CBN News