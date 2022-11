Sen. Grace Poe proud sa healthcare workers sa UK

LONDON - Nakipagpulong si Senator Grace Poe sa mga lider ng Filipino community leaders sa kanyang pagbisita sa London, England kamakailan.

Naging mainit ang usapin sa lumalalang inflation o pagtaas ng mga pangunahing bilihin at ang kapapasang batas na SIM card registration sa Pilipinas. Kailangang daw ang bagong batas para masawata ang mga nagpapakalat ng 'fake news.’

“Number 1, a lot of people use their cell phones for social media so even if they don’t put their real names on Facebook or Instagram, if they use a particular SIM and the majority of our countrymen don’t use their email in social media, they use their phones we can still track them down. Number 2 there is also a law, a bill that is being filed on the conduct for social media in short reiterating laws on libel which is anyway existent, it’s just including social media conduct,” pahayag ni Poe.

Marami rin mga Pinoy sa UK ang nababahala sa pagkalat ng ‘fake news’ sa internet lalo na sa katatapos na eleksyon. Ayon sa pag-aaral ni Dr.Jonathan Corpus Ong, isang Filipino disinformation researcher at book author, ang pagkalat ng ‘fake news’ lalo na sa social media, tulad sa TikTok, ay isang mabisang instrumento sa pagkakalat ng mga maling impormasyon at ginagamit rin ng mga kandidato sa mga nagdaang mga halalan sa Pilipinas.

“About the problem with social media and the proliferation of fake news and these things. I’m frankly worried about what’s happening in the United States, how it is affecting the Democratic processes. As a priest, I’m shocked with people can't tell between facts and falsehood. And as a priest I always tell them about the truth, I’m just worried po,” sabi ni Father Francisco Cruz, Pilipinong pari sa Westminster Archdiocese na dumalo sa pulong.

Napag-usapan rin ang benepisyo sa health workers. Higit 40 libong registered nurse ang nagtatrabaho sa National Health Service o NHS ng UK. Dumalo ang mga lider ng grupo ng nurses sa UK at pinasalamatan sila ni Poe.

“Alam mo yung nurses talagang yun ang number one export natin sa ibang bansa because you symbolize compassion, intelligence, and health which are something that we can really brag about. We can talk about our nurses endlessly and every time we meet foreign dignitaries, even members of the parliament, they always express gratitude for our healthcare workers,” sabi ni Poe sa mga healthcare workers na nasa pagtitipon.

Nabanggat din ang proteksyon para sa mga OFW pagdating sa money transfers at OFW money remittances.

“I never met her before because of the familiar associations and with us being familiar with kung ano ang nangyayari sa Pilipinas, parang nakilala na rin natin siya. She also made us feel really welcome and updated us with kung ano man ang nangyayari sa Pilipinas,” sabi ni Dennis Singson, Philippine Nurses Association UK.

“Na-address naman niya ang challenges na nangyayari sa UK at nangyayari sa mga OFW aside from nurses, healthcare workers and other profession so we are enlightened with her answers naman and we are thankful for her visiting here in UK,” sabi ni Alyssa Fernandez, kinatawan ng PNA UK.

Maliban sa pagbabahagi ng mga naipasa niyang batas. Ibinahagi rin ng senadora ang mga nakalatag na proyekto ng gobyerno gaya ng Metro Manila Subway Station para mapabuti ang transportasyon sa bansa gayon din ang layunin na paigtingin ang kakayahan ng broadband o internet sa buong bansa.

Mainit ang pagtanggap kay Poe dahil sa kanyang mga isinulong na batas na malaki ang pakinabang sa OFWs. Kasama si Poe sa may-akda ng Republic act 10928 na nagpahaba ng validity ng mga pasaporte na noo’y limang taon ngayon ay sampung taon na.

Bago tumulak sa London, kasama si Poe sa 8-senator delegation sa opisyal na pagbisita sa French parliament noong nakaraang buwan.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa United Kingdom, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.

