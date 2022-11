Patay ang isang motorcycle rider nitong Sabado nang umaga matapos pumailaim sa truck ng buhangin sa Aurora Boulevard kanto ng Broadway Avenue sa Quezon City.

Kuwento ng Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) rescuer na si Oscar Ilagan Jr., hinihila ng tow truck ng MMDA ang truck ng buhangin, na nasiraan, para sana itabi.

Pero habang ginagawa ito ay bumigay aniya ang tow bar na nakakabit sa truck.

Dito na dumausdos paatras ang truck ng buhangin at naatrasan ang mga motoristang nasa likod nito.

Apat na motorcycle rider ang nasa likod ng truck nang mangyari ang aksidente. Tatlo sa kanila ang nakaligtas pero ang isa ay napuruan at pumailalim hanggang sa kumalso sa gulong ng truck.

Dinala pa siya sa ospital pero namatay din.

“Ito raw ay na-stalled sa Aurora J. Ruiz, hinatak ng aming forklift so habang binabaybay itong Aurora pag-turn niya sa kanan bumigay yung tow bar pagkatapos umatras tong truck, nadale yung 4 na motor," sabi ni Ilagan.

"'Yung tatlo naka-survive, may isang casualty… zero-zero daw talaga, dead-on-arrival. Naipit eh, pumailalim yung casualty dahil nagulungan pag-atras,” dagdag niya.

Wasak ang mga motorsiktong naatrasan na dinala na sa Traffic Sector 4 ng QCPD sa Kamuning. Nasira din ang iba pang pribadong sasakyan na nadamay sa aksidente.

Nakakulong na ang driver ng MMDA tow truck na nagmamaneho nito nang mangyari ng aksidente sa Traffic Sector 4.

Mahaharap umano siya sa kasong reckless imprudent resulting to homicide, physical injuries at damage to property.

