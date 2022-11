Pinay salon owner, tagumpay sa negosyo sa Norway

OSLO - Nagbunga ang pagpupursige sa buhay ni Dolores Canlas na ngayon ay may tatlong salon sa iba-ibang lokasyon sa Norway.

Dati na ring naging OFW sa Hong Kong at Abu Dhabi, UAE si Canlas bago siya nanirahan sa Norway. Dahil sa hirap ng buhay, nag pursige siya sa pag-aaral ng cosmetology sa Olongapo City.

Matapos ito, naging senior hairdresser rin siya sa isang high-end salon sa Maynila. Dahil sa kanyang ambisyong umasenso, nangibang bansa sa Hongkong at nagsilbi sa Royal family ng Abu Dhabi, UAE bilang private hair dresser.

‘’Sa United Arab Emirates naman karamihan sa customers namin doon ay mga VIP, mga sheikha at sheik na tinatawag,” kwento ni Canlas.

Dumating siya sa Norway noong 2012 bilang turista, umuwi ng Pilipinas at bumalik at nakapangasawa ng isang Norwegian noong 2013. Sabi ni Canlas hindi naging madali ang lahat.

‘’Kasi (una) nung pumunta ako dito may edad na ako at pangalawa yung language (requirement) kasi kailangan ng mga nagtatrabaho rito, kailangan fluent na sa (Norwegian) language,’’ dagdag ni Canlas.

Sa kabila ng mga balakid, hindi nagpatinag si Canlas, unti-unti niyang itinayo ang kanyang mga salon, mula sa isa, nagdagdagan pa ito ng dalawa.

‘’Nag-open ako sa Haslum, nag-stay ako roon ng 7 years and then nag-open ako sa Trondheim City ng another salon at itong dito sa Oslo, ito ang pangatlong branch ko rito sa Norway,” sabi ni Canlas.

“Satisfied ako sa gawa ni Dolly Bee kaya dito lang ako nagpapa-beauty sa kanyang salon,’’ sabi ni Raquel Rodrigo, customer.

Hinihikayat ng kanyang mga suki na tangkilikin ang negosyo ng ating mga kababayan.

“Nagbibigay siya ng discount para sa mga bagong magpapagupit dito at magpapa-beauty,” sabi ni Agatha Slaastad, customer.

Nais ni Canlas na matulungan din ang mga hairdresser na nangangarap din ng mas magandang buhay sa Norway. Bilib siya sa sipag ng kanyang mga kababayan kaya nais niya ring mag-empleyo ng Filipino hairdressers sa hinaharap.

“Naka-plano po tayo na kumuha ng mga magagaling na hairdresser sa Pilipinas na kapwa Pilipino rin para itong salon na ito’y maging isang unique na Filipino salon talaga,’’ sabi ni Canlas.

