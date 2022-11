‘Paskong harana’ kinagiliwan ng senior citizens ng Oslo

OSLO – Isang mini-concert, choral at vocal training workshop ang ihihandog ng 40 Pinoy singers sa pakikipagtulungan ng Music for Environment and National Development (MEND) kaya naging maaga ang pamaskong harana sa mga senior citizens ng Oslo.

Oslo PE photo

Ang maagang pamaskong ito ay kolaborasyon ng Philippine Embassy, Filipino singers at choir groups para sa senior citizens ng Oslo noong November 5.

“As Filipinos start to celebrate Christmas as early as September, we have decided to also have our Norwegian friends experience our brand of Christmas through song. We hope they felt the warmth and cheer of the Filipino Christmas through the performance,” pahayag ni Philippine Ambassador to Norway Enrico Fos.

Oslo PE photo

Nagbigay ng singing lessons sina Bernadette Mamauag at Katrina Saga ng grupong ‘The Nightingales’ kasama nina MEND Chairperson Fr. Dennis Cagantas, MEND Corporate Secretary at baritone Rommel Taniegra.

Nagturo sila ng singing techniques gamit ang body relaxation, maayos na paghinga at vocal control. Matapos ang training, ginamit ng mga kalahok ang kanilang natutunan sa paghaharana sa 30 senior citizen residents ng Solvang Helsehus, isang nursing home sa Oslo. Kinanta ng trainees ang classic Filipino carol na 'Ang Pasko ay Sumapit.'

Oslo PE photo

Samantalang kinanta naman ng ‘The Nightingales’ ang kanilang mga paboritong kanta. Naluha habang pumalakpak ang ilang senior citizen dahil mahigit dalawang taon ding walang raw silang event na nadaluhan at wala ring nanghaharana sa kanila.

Dumalo sa pagtitipon ang ilang miyembro ng Filipino community sa Oslo at kanilang mga kaibigang Norwegian na kinagiliwan ang palabas ng ‘The Nightingales.’

Ayon kay Ambassador Fos ang choral training ay bahagi ng mga preparasyon para sa “Paskong Pinoy” choral festival, na kabibilangan ng Filipino Christian choirs mula sa iba-ibang simbahan sa Norway.

Ang nasabing Christmas event para sa Filipino community sa Norway ay gaganapin sa sa December 1.

