MAYNILA - Hinimok ang Department of Agriclture na tutukan ang retail price ng mga karneng baboy at manok habang papalapit ang holiday season.

Kung tatanungin ang Samahang Industriya ng Agrikultura, hindi akma ang retail price sa mga palengke sa farmgate price ng presyo ng karne.

'"Yung presyo ng farmgate price so far yung manok for example nasa P108 - P110 so kung dapat ang retail price nasa P165 pero nakikita natin sa palengke mga P185," ani SINAG chairman Rosendo So sa Teleradyo.

"Hindi mo mapababa ang retail pero ang farmgate [bumababa] yan ang sinasabi nating dapat tutukan ng DA para at lieast hidni masayang. Hindi maga-translate ang farmgate prce ng baboy nasa P170 to P180. Sa retail dapat P280 pero umaabot na ng P300," ani So.

Pagdating naman sa presyo ng bigas, may programa ang SINAG at ang National Food Authority para gawing mura ang presyo ng bigas sa merkado.

Sa pagsasanib-puwersa umano nila, nabibili nila nang P19 hanggang P20 kada kilo ang palay para makatulong sa mga magsasaka.

Ito ay lalo pa't mataas ang singil sa krudo na ginagamit sa mga makinaryang pagsasaka ng mga palay.