MAYNILA - Nagpaalala ang Bureau of Fire and Protection na maging mapagmatiyag at alerto ngayong paparating na ang Pasko.

Nitong linggo lamang sa Metro Manila, 8 ang namatay at daan-daang pamilya ang nawalan ng tirahan sa magkakahiwalay na sunog sa Navotas, Maynila, at Las Pinas.

"Ayaw na po sana naming mangyari sa sunog po kami nag Pasko. Huwag naman po sana mangyari ngayong taon ito. Ang kalimitan kasing pinagmumulan ng sunog ngayong kapaskuhan ay itong mga electrical fire. So mga Christmas light natin ingatan, siguraduhing hindi magiging mitsa o ‘yong pinagmumulan ng sunog," ani SFO1 Arlan Ambas ng Bureau of Fire Protection central office.

Noon pang itinutulak ng mga awtoridad ang pagkakaroon ng mga standard sa pamimili ng Christmas lights, na kalimita'y nagdudulot ng sunog kung panget ang kalidad.

Kamakailan, nagsagawa ng fire safety training ang Bureau of Fire Protection at isang non-government organization mula Taiwan.

Kabilang sa sumabak ang residenteng si Ernesto Pidot Jr, na tatlong beses nang nasunugan.

"‘Yong sa mga anak ko naman po. ‘yong unang sunog maliliit pa, hindi nila alam noon. Ngayon mayroon na silang leksyon na hindi dapat mataranta, hindi dapat mangamba, bagkus dapat mag-concentrate, mag-focus," ani Pidot.

Sa safety training, piantibay din ng konkreto ang ilang fire-prone na bahay, at bumuo na rin sila ng community patrol ng mga residente na sinasanay sa first aid at pagresponde sa apoy.

-- Ulat ni Anjo Bagaoisan, ABS-CBN News