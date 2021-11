Pinapayagan na ang mga bata sa mga mall sa mga lugar na nasa ilalim ng Alert Level 2, tulad ng Pampanga.

Pero sa Angeles City, nananatiling mahigpit ang utos ng lokal na pamahalaan na tanging mga bakunadong bata lamang ang papayagang makapasok at makapamasyal sa mga malls.

“Actually ang ginawa natin from the start, only vaccinated na bata ang pwede pumasok sa mall. We are doing this just for everybody's protection. Ang mga unvaccinated na bata ay nakakaawa naman kung mahawa sila. We do not encourage sa mga malls na pumasok ’yung mga minors natin na unvaccinated," ani Mayor Carmelo Lazatin Jr.

Dahil sa mabilis na pagbabakuna sa lungsod, wala nang naitalang bagong kaso COVID-19 sa Angeles mula noong Lunes hanggang Miyerkoles.

Sa kabila nito, nagpaalala si Lazatin sa mga residente na hindi pa rin dapat makampante.

“ ’Wag po nating kalimutan ang minimum health protocol ang pagsusuot ng facemask ’pag nasa kalsada tayo ay napakaimportante pa rin. Meron namamasyal sa siyudad natin na hindi natin alam kung vaccinated sila or unvaccinated kaya kailangan lang nating proteksiyonan ang ating mga sarili at all times," aniya. — Ulat ni Gracie Rutao