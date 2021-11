Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Inanunsiyo ng Department of Justice sa Amerika na kinasuhan nila ng sex trafficking ang mga opisyal ng Kingdom of Jesus Christ, kasama ang founder nitong si Pastor Apollo Quiboloy.

Inakusahan si Quiboloy ng pang-aabuso sa mga babaeng edad 12 hanggang 25.

Ayon sa mga US federal official, ang mga biktimang menor de edad ay mga miyembro rin ng simbahan na pinilit umanong makipagtalik kay Quiboloy.

Tinakot pa umano sila ng tinatawag na "eternal damnation" o sa madaling salita ay pagkasunog sa impyerno.

Sa naunang kaso ng immigration fraud, inakusahan ng US federal officials ang ilang opisyal ng Kingdom of Jesus Christ na nagsagawa ng mga pekeng kasal at gumamit ng mga student visa para makapasok sa Amerika ang mahigit 80 indibidwal.

Pinagtrabaho umano sila bilang charity workers na nanglimos ng pondo para umano sa Children’s Joy Fooundation.



Umabot umano sa $20 million ang nakalap na pondo na ginamit umano sa marangyang pamumuhay ni Quiboloy.

Ayon kay Justice Secretary Menardo Guevarra, wala pang hiling ang Amerika para sa extradisyon ni Quiboloy.

May mga ireklamo ng rape, child abuse, physical abuse, at trafficking in persons na inihain laban kay Quiboloy sa Davao City Prosecutor's office noong Disyembre 2019 na na-dismiss. Inaapela ngayon ito sa DOJ.

Kilalang malapit na kaibigan at spiritual adviser ni Pangulong Rodrigo Duterte si Quiboloy. Dumistansiya ang Palasyo sa kaso.

Sa pahayag ng Kingdom of Jesus Christ, isa na naman umano itong tangka para pabagsakin si Quiboloy at ilang lider ng kanilang simbahan.

"We are confident and ready to face whatever is hurled against Pastor Quiboloy and the Kingdom leaders. We trust the process of justice and we certainly expect the truth to prevail, and the Kingdom ministry will continue to prosper," anila sa isang pahayag.

Nasa pangangalaga ngayon ng mga awtoridad at NGO sa Los Angeles ang mga biktima.

—Ulat ni TJ Manotoc, ABS-CBN News