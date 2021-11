Pribadong sektor bawal pang mamigay ng booster shots: DOH

Ina-administer ng isang staff ang COVID-19 booster shot na gagamitin sa medical frontliners. Mark Demayo, ABS-CBN News

MAYNILA - Nagpaalala ang Department of Health (DOH) na hindi pa puwedeng magbigay ng booster shots ang mga pribadong kompanya sa kanilang mga empleyado.

Ito ay kasabay ng pag-arangkada ng COVID-19 booster shots sa A1 priority group o mga health frontliner.

"Hindi po kayo pinapayagan para ibigay 'yan as boosters to your employees, not unless they are part of senior citizens or are part of list of immunocompromised states na nakalagay sa EUA," ani DOH Undersecretary Maria Rosario Vergeire.

May payo rin si Vergeire sakaling mage-expire na ang na-procure na bakuna.

"I advise the private companies na may sobra pang bakuna, kung ito ay magiging wastage na, you can undertake this loaning agreement with national government kung saan ang national government ay pumapayag na kunin muna ang doses na nasa inyo at papalitan namin 'yan ng fresh stocks kapag kailangan niyo na sa inyong kompanya," aniya.

Kasabay ng pag-arangkada ng vaccination drive ng gobyerno ay nag-procure din ng mga COVID-19 vaccine ang mga private company para sa mga empleyado at mga kaanak na nais magpabakuna kontra COVID-19.

Kasama ang mga empleyado sa A4 priority group o ang mga tinatawag na "economic frontliner" o ang mga nagtatrabaho habang may pandemya.

Una nang nabanggit ng mga awtoridad na posibleng sa 2022 pa ang booster shots ng general public.

Ito ay dahil prayoridad pa ang pamimigay ng booster shot sa mga health worker, kasunod ang mga matatanda at may comorbidity o may sakit.

Binubuo naman ng mga awtoridad ang mga panuntunan sa pagbibigay ng booster shots sa mga senior citizen at immunocompromised, na inaasahang magsisimula sa susunod na linggo.

Magmula nitong Nobyembre 18, 73,917,573 na ang vaccine doses na na-administer kontra COVID-19.

Sa bilang, 32,993,083 ang nabakunahan na ng second-dose at single-dose vaccines.

-- Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News