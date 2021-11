Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Inakusahan ni Pangulong Rodrigo Duterte na isa umanong drug user, partikular ng cocaine, ang isang presidential aspirant.

"There has been a presidential candidate, na nagko-cocaine... May kandidato tayo na nagko-cocaine iyan. Iyang mga anak ng mayaman," sabi ni Duterte noong Huwebes ng gabi.

Patutsada pa ni Duterte, isang mahinang lider ito.

"He is a very weak leader, ang character niya, except for the name, ang tatay."

Giit ni Duterte, takang-taka sya bakit maraming tagasuporta ang sinasabing kandidato na cocaine user.

"Itong fascination nila sa kandidato na ito, mukhang hindi nila talaga alam... Hindi ako nag-iintriga, bahala kayo, find out," ani Duterte.

Ilang presidential aspirants naman ang nag-react sa pasabog ni Duterte.

"Ipahuli na ang kandidatong yan para ipa-rehab," sabi ni Leody de Guzman.

"Kung merong ebidensya kelangang kasuhan kasi, ito ang nakasaad sa ating batas, hindi ito dapat ito dinadaan sa ganitong paraan," ani Leni Robredo.

"I am willing to undergo drug test anytime and anywhere. Sana ganyan din ang ating mga kapwa kandidato. Mas maganda kung hair follicle test para mas sigurado," ani Manny Pacquiao.

"Karapatan ng mga mamamayang Pilipino malaman na malinis ang mga kandidato bago sila pumili ng mga mamumuno sa kanila," ani Bong Go.

"We don’t feel alluded to... We only have the highest respect, paggalang at pagkilala kay Presidente Duterte," ani Vic Rodriguez, tagapagsalita ni Bongbong Marcos.

Gayunpaman, aminado ang Commission on Elections na tali ang kanilang kamay dahil hindi nila puwedeng imandato ang drug test sa mga kandidato dahil tinutulan na ito noon ng Supreme Court.

—Ulat ni Jorge Cariño, ABS-CBN News