Nag-retrofit ng kanilang mga pasilidad ang Quezon City University bilang paghahanda para sa limitadong face-to-face classes

MAYNILA— Target simulan ng mga pribadong kolehiyo na bumalik sa face-to-face classes sa Enero o Pebrero 2022, ayon sa Coordinating Council of Private Educational Associations (COCOPEA).

Ani COCOPEA Managing Director Joseph Noel Estrada, naghahanda na sila sa pagbabalik ng face-to-face classes.

"Kami ngayon ay sisimulan na namin ang paghahanda para makapag-apply sa CHED (Commission on Higher Education) at LGU para tamang-tama naman sa pagsisimula ng second semester - next year January o February," ani Estrada sa panayam sa TeleRadyo.

Ayon pa sa COCOPEA, tumutulong din sila sa CHED "para mapaganda pa ang guidelines."

Matatandaang sinabi ng CHED na pinapayagan ang face-to-face classes sa mga kolehiyo sa ilalim ng Alert Level 2 sa 50 porsiyentong kapasidad. Nasa Alert Level 2 sa ngayon ang Metro Manila.

Pinaplantsa pa anila ang final guidelines pero may nailabas nang mga kondisyon ang pandemic task force, kabilang ang 50 porsiyentong indoor venue capacity.

"Kinuha ang inputs mula rin sa amin. Kapag naapprove na ang guidelines tuloy tuloy na ang paghahanda," ani Estrada.

Iaalok pa rin anila ang online class at iba pang flexible learning methods sa mga hindi makakasali sa face-to-face classes.

"Kapag nagpositive, mahalaga ang coordination sa LGU. Ang puwede lang mag-participate ang mga vaccinated," ani Estrada.