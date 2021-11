MAYNILA - Walang pasahero at halos aalog-alog ang istasyon ng GV Florida Transport sa lungsod ng Maynila.

Mula kasi sa dating maraming biyahe pa-norte, ngayon ay isa na lang ang biyahe nila na patungong Laoag.

Ayon sa pamunuan ng bus station, marami pa ring mga pasahero ang may agam-agam na bumiyahe dahil sa magkakaibang quarantine protocols at requirements ng mga probinsiya sa norte.

"Tatanungin ano mga requirements. Pag sinabi mo naman ang mga requirements na 'Ay?!' Ganon sila. [Sasabihin pa nila] 'Uwi na lang ako paglumuwag-luwag na," ayon sa HR manager na si Flora Milagrosa Caldito.

Nanawagan din sila ng full operation lalo na't papalapit ang Pasko na inaasahan nilang maraming pasahero ang uuwi sa mga probinsiya.

"Hopefully sana nga, 'yun din ang gusto namin kasi kawawa naman ang mga pasahero na hindi makauwi. Kawawa din 'yung mga kapares naming empleyado na walang trabaho e wala naman sila pagkakakitaan. Pare-parehas lang naman na nawalaan kaya nga 'yun din pini-pray namin na i-full operation nila," ani Caldito.

Full operation din ang panawagan ng grupong Nagkakaisang Samahan ng Nangangasiwa ng Panlalawigang Bus sa Pilipinas Incorporated.

Sa panayam sa TeleRadyo, sinabi ng grupo na tila nakalimutan sila ng gobyerno lalo't nagbubukasan na ang halos lahat ng mga sektor ngayong niluwagan na ang COVID-19 restrictions sa bansa.

Sa kanilang hanay, nasa 3 hanggang 8 porsiyento pa lang anila ang mga bus na bumibiyahe at karamihan ay biyaheng south.

Mas gusto rin nilang gumamit ng mga pribadong terminal dahil na rin sa pangkalusugang dahilan.

"Nakiusap po kami sa gobyerno kung puwede pong i-lift kasi ang pananaw po namin, mas maigi nga po na sa private terminals kami bumagsak for medical reasons, mas maganda 'yung di crowded. Kasi ang konsepto sa NLET, sama-sama po kaming lahat doon, 'yung mga land transport. So mas madali po kung medical perspective sa private terminals dahil reduced capacity kami, mas madali mag-manage ng mga pasahero," ani Vincent Rondaris, pinuno ng grupo.

Paliwanag naman ng Land Transportation and Franchising Regulatory Board, binuksan na nila ang lahat ng ruta para sa provincial buses.

Nakontrol lang anila ang bilang ng units dahil sa requirements ng mga lokal na pamahalaan.

"Sa nilabas natin na MC nitong 2021, kung hindi ako nagkamali some time in March, halos open na 100% yung routes kaya lang ang requirement kasi doon ng LTFRB is an endorsement from the LGU outside of NCR na panggagalingan nila kung open na ba 'yung borders nila for the provincial buses. So ang ginagawa po nila ini-endorse naman ng LGU kung meron sa LTFRB para ma-isyuhan namin QR code," ani LTFRB Central Office Technical Division Head Joel Bolano.

Giit ng LTFRB, hindi naman nila nakalimutan ang mga provincial bus at hindi lang puwedeng ikompromiso ang sariling patakaran ng mga LGU.

Payo ng ahensiya, dumulog sa mga LGU kung papayagang bumiyahe sa mga lugar na sakop nito.

"They can coordinate with the local government units kung saan po 'yung mga routes nila nag nag-end out sa NCR. If kung puwede na payagan na silang bumiyahe rin within their area then wala naman po problema sa LTFRB," ani Bolano.