Dalawa ang arestado matapos makuhanan ng party drugs sa isang bahay sa Sta. Rosa City, Laguna nitong Biyernes.

Nakilala ang suspek na sina Meladrer Tavanlar Alcadre at Rhovie Grace Delima.

Ayon kay National Capital Region Police Office investigation division chief Ryan Orapa, regulated ang mga nakumpiskang gamot tulad ng valium, mogadon, at cannabis oil.

Pero wala umanong clearance ang mga suspek mula sa Dangerous Drugs Board (DDB) o Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) para magbenta ng mga nasabing gamot sa bansa.

Sa Metro Manila, Calabarzon, at Central Luzon ibinebenta umano ang mga nasabing gamot na ginagamit sa mga party.

“Usually sir ginagamot 'yan sa mga may mental health conditions, mga stress like 'yung in pain, in pain physically and emotionally para makalma sa mga anxieties nila, in short downer siya then naging abusive siya so ginagamit na ngayon inihahalo sa mga drinks, mga alcoholic beverages. Minsan ini-inject para lang pampakalma, pangpa-chill mode kapag nag-iinom," ani Orapa.

Umabot nang higit 1 buwan ang survellance ng mga awtoridad.

Dati nang naaresto sa Los Angeles sa Amerika sa kasong fraud, identity theft, drug use, at possession of illegal drugs si Tavanlar. Pero matapos makalaya ay bumalik umano ito sa Pilipinas at ipinagpatuloy umano ang pagbebenta ng droga.

Nakakulong na ang dalawang suspek sa Camp Vicente Lim na mahaharap sa kasong droga.

— Ulat ni Dennis Datu, ABS-CBN News