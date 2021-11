15 pamilya apektado ng sunog sa Malabon

MAYNILA - Nasunog ang isang residential building sa Lucas Compound sa Barangay Catmon, Malabon nitong Huwebes.

Bago mag-alas sais ng gabi, sumiklab ang sunog sa isang residential building sa Lucas Compound saValdez Street sa Barangay Catmon.

Ayon sa arson investigator na si FO1 Edralin Santos, nagsimula ang apoy sa ikatlong palapag ng gusali.

May mga bahagi umano sa bahay na gawa sa mga kahoy kaya mabilis kumalat ang apoy.

"Bale mix construction po sya. May concrete and light materials po. May mga light materials po hanggang po sa loob," aniya.

Agad naman nakalabas ang mga residente na nasa 15 pamilya. Dagdag pa ni Santos, nahirapan ang mga bumbero na pasukin ang gusali dahil makitid ang daan papunta rito at nasa dulo ang bahay.

Makitid din umano ang daan papunta sa taas na palapag ng gusali.

Umabot sa ikatlong alarma ang sunog pero walang nadamay sa mga katabi nitong warehouse at mga bahay dahil sa mga firewall.

Pasado alas-7 ng gabi nang ideklarang under control na ang sunog at 8:41 p.m. ay fire out na ito kaya nagsimula na ang mapping operation ang mga bumbero para matukoy ang tunay na sanhi ng sunog at kung magkano ang halaga ng natupok na ari-arian.

Wala naman nasaktan o nasawi sa sunog. Pansamantalang mananatili ang nasunugang pamilya sa chapel ng Barangay Catmon.