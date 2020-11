Tuob 'pampaginhawa' lang, di gamot kontra sakit sa baga: eksperto

Bagama't nakakapagbigay ng ginhawa ang tuob sa pangangati ng lalamunan sa ubo, o sa sipon hindi nito inaalis ang virus o bacteria, ayon sa isang pulmonologist. ABS-CBN News/File

MAYNILA - Matagal nang tradisyon ang paggamit ng tuob o steam inhalation kapag nakakaranas ng pag-ubo o sipon - na sinasabing isa sa mga sintomas ng coronavirus disease (COVID-19) at iba pang malubhang sakit gaya ng pulmonya o kaya tubercolosis.

Pero nagpaalala ang isang pulmonologist, o espesyalista sa mga sakit sa baga, hindi gamot ang tuob kontra sa mga sakit sa baga, partikular na sa COVID-19 na tinututukan ngayon ng publiko ang gobyerno.

Ayon kay Dr. Earl Louis A. Sempio, bagama't nakakapagbigay ng ginhawa ang tuob sa pangangati ng lalamunan sa ubo, o sa sipon hindi nito inaalis ang virus o bacteria na siyang sanhi nito.

"Siguro makakaramdam ka ng relief, which is 'yun 'yung sa akin kasi minsan kaya hindi natin maalis sa isip natin na akala natin gamot na mismo, kasi nakakaramdam tayo ng ginhawa. Kaya lang, ibayong pag-iingat din kasi 'yun nga hindi por que nakaramdam ka ng ginhawa eh magaling ka na," ani Sempio sa isang webinar na pinamagatang "To steam or not to steam: A discussion on Steam Inhalation as a Health Remedy" nitong Huwebes.

"Ngayon 'yung heated and humidified air pag-aralan na rin 'yan so mayroong review na sinasabing kapag sa common cold talagang proven na nagkakaron siya ng ginhawa so hindi naman natin inaalis 'yon," dagdag niya.

May mga pag-aaral din aniya na nagpapatibay sa ilang delikadong epekto ng tuob, lalo na para sa mga pasyenteng may COVID-19. May mga pagkakataon kasi umano na nagiging kampante ang mga pasyente na huwag nang magpatingin sa doktor dahil tingin nila na nagamot na ng pagtutuob ang ubo.

Sa katunayan aniya, may mga pag-aaral pang nagsasabing maaaring maging delikado pa ang pagtutuob dahil may mga pasyenteng napapaso sa mainit na tubig na lumalabas sa tuob.

"Doon sa recommendation nila, mas nakita nila na maraming pasyente na napapaso, so actually [may] burn injuries ang marami sa kanila. 'Yung ibang pag-aaral na 'yung steam inhalation therapy maraming napapaso doon sa kumukulong tubig mismo," ani Sempio.

May mga pag-aaral din, ayon kay Sempio, na nagsasabi na nakamamatay ang umasa sa tuob sa paggamot ng sintomas ng coronavirus - bagay na noon nang kinatigan ng ilang eksperto sa Pilipinas sa kasagsagan ng pandemya.

Noon na ring nagbabala ang Department of Health laban sa paggamit ng tuob.

Nitong Hunyo, may isang namatay na pasyente sa COVID-19 sa Cagayan na hindi umano nagpakonsulta sa doktor at umasa lang sa pagtu-tuob bilang "home remedy," ayon sa ulat ng health officials ng siyudad.

Ayon kay Sempio, may case report din noong 2005 na nagpapakita ng ebidensiya na may namamatay sa steam inhalation. Dahil sa mga kinalabasan ng mga pag-aaral, hindi inirerekomenda ni Sempio ang paggamit ng tuob, lalo na kapag may COVID-19.

"Dahil doon sa problema na nagpo-pose siya ng burning injuries and 'yung potential harm that it will cause, para sa akin, at dahil doon sa nakita natin na mga rekomendasyon ng mga society hindi inirerekomenda 'yung paggamit ng steam inhalation [kontra COVID-19]," ani Sempio.

Sa halip, ipinapayo ni Sempio ang pagsunod sa health protocols, at maging ang pag-inom ng tubig. Nakakatulong din aniya ang pag-iwas sa mga bisyo gaya ng pag-inom at paninigarilyo sa pagbabawas ng sintomas.

"Paglayo sa isa't isa, pagsusuot ng mask tapos 'yung tamang pag-intindi natin sa sintomas 'yung pag-ubo natin hindi ito COVID puwedeng nagkiclear up lang ng secretions. Ngayon 'yung iba pang remedy para makapagreduce tayo ng sintomas ng sakit ay magkaroon tayo ng mas healthy na lifestyle," aniya.