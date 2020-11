Suspek sa pagbebenta ng expired na gamot timbog sa Bulacan

Ni-raid ng National Bureau of Investigation ang isang imbakan ng mga expired na bakuna at gamot sa Bulacan. ABS-CBN News

Inaresto ng National Bureau of Investigation ang manager ng isang disposal facility sa Bulacan na sinasabing nagre-repack at nagbebenta muli ng mga expired na mga bakuna at gamot.

Na-entrap ang suspek na si Marilou Villana matapos umano itong magbenta ng 5 kahon ng mga expired na gamot sa halagang P12,000.

Ang ilan sa mga gamot sa kahon ay isang taon na umanong expired at dapat nang sirain para hindi na magamit.

Dumepensa si Villena at sinabing hindi niya binebenta ang mga gamot kundi sisirain na sana niya ang mga ito.

Pero ayon kay Gomel Clemente Gabuna, direktor ng North Luzon cluster ng Food and Drug Administration (FDA), kailangan may kinatawan mula sa kanilang ahensiya sa pag-dispose ng mga gamot.

Natuklasan din ng mga awotridad na ang ilan sa mga nakuhang bakuna ay hindi binebenta sa Pilipinas.

Kulong ang suspek sa paglabag sa Consumer Act at FDA Law.

-- Ulat ni Niko Baua, ABS-CBN News