Simpleng beripikasyon kailangan kontra sa maling impormasyon: UP prof

MAYNILA - Ikinababahala ng isang journalism professor ang maling impormasyong natatanggap ng mga opisyal ng gobyerno matapos umamin si Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo ng pagkakamali sa isang impormasyong kaniyang inilabas hinggil kay Vice President Leni Robredo.

“Nababahala rin ako kasi ang mga impormasyong ito ang siyang basehan ng mga polisiya at program na ipinatutupad po ng pamahalaan. Kung mali ang impormasyon, baka mali o sablay din yung polisiya,” sabi ngayong Huwebes ni UP Journalism Prof. Danilo Arao.

Nitong Miyerkoles, umamin si Panelo na mali ang naihayag niyang impormasyon tungkol sa umano’y paggamit ni Robredo ng C-130 plane para maghatid ng relief goods sa Catanduanes na nasalanta ng bagyong Rolly.

“Sa peryodismo, maingat po tayo sa mga datos na kinakalap natin. Kaya dapat, yung ganung klaseng pag-iingat ay ginagawa rin ng mga opisyal ng gobyerno,” pahayag ni Arao sa panayam sa ABS-CBN TeleRadyo.

“Yung simpleng beripikasyon lamang, yun po ang inaasahan natin kasi aminin man o hindi ni Panelo, siya ay isang public figure, at ang kaniyang sinasabi sa publiko ay talagang mabilis na paniniwalaan ng ordinaryong mamamayan. Kaya kahit na nag-apologize na siya, kumbaga sa wikang Ingles, the damage has been done,” sabi ni Arao.

Sinabi naman niyang wala sa lugar ang pagbanat ni Pangulong Rodrigo Duterte sa UP na may kasamang banta na tatanggalan ito ng pondo.

Ito'y matapos umalma ang mga estudyante sa umano’y kapabayaan ng gobyerno sa pagtugon sa mga nagdaang bagyo at maging sa COVID-19 pandemic.

Muling inakusahan ni Duterte ang unibersidad bilang recruitment ground para sa komunista.

Pero bago siya magsalita kontra sa UP, ang mainit na usapin ay ang planong academic strike ng mga mag-aaral ng Ateneo de Manila University.

“Yung threat ni Duterte na tatanggalan ng pondo ang nag-iisang national university ng bansa, ang UP, ay talagang wala sa lugar po yun, tama man o mali ang impormasyon niya. Una sa lahat, unthinkable na tatanggalan mo ito ng pondo dahil lang sa kritisismo,” sabi ni Arao.

Dagdag niya, luma na umano ang mga akusasyon ni Duterte kontra sa UP.

“Pero, kahit siyempre hindi na bago, parang nire-reinforce pa rin niya yung red-tagging, at tila ang public perception sa unibersidad ay parang recruitment center lang siya ng New People’s Army,” sabi ng propesor.

Paliwanag ni Arao, exposed ang mga mag-aaral sa state at privately-owned universties sa iba’t ibang ideya, mapa-radikal man o konserbatibo.

“Mula roon, hinahayaan naming magdesisyon yung mga estudyante rito,” sabi niya.

Mayroon mang mga estudyante ang nagpasyang sumama sa NPA sa mga nakalipas na taon, marami rin ang graduate ng UP na napunta sa corporate world, at naging malaking kapitalista at negosyante.

Sabi ni Arao na bagamat mahirap gawin, posible pa rin ang on the spot fact-checking.



“Sa kaso ng pangulo, kailangan talaga yung pag fact-check. Dahil sa modernong teknolohiya, madami ka nang pwedeng gawin dito,” sabi niya.