Safety tips para hindi mabiktima ng donation scam

MAYNILA - Nagbabala ang Philippine National Police-Anti Cybercrime Group sa publiko laban sa mga pekeng donation drive matapos ang pananalasa ng sunod-sunod na bagyo sa iba't ibang bahagi ng bansa.

Bago mag-donate, tingnan muna kung lehitimo ang kampanya, ayon kay PNP-ACG spokesperson Major Joseph Villaran.

Maaaring i-search ang pangalan, bank account details, o contact number ng taong nanghihingi ng pera sa Facebook upang malaman kung dati na itong nagamit sa scams, ani Villaran.

Mag-ingat din sa mga taong namimilit upang magbigay ang donor ng ayuda, dagdag niya.

"Ang usual na pakikipag-usap nila ipe-presure kayo or igi-guilty kayo," aniya.

"'Yung trust and confidence ng kababayan natin kinukuha para 'yung attention ng hinihingan nila ay mawala dun sa pagche-check kung legit."

Kadalasahan din ay iba ang pangalan ng nakikipag-usap sa pangalan ng pagpapadalhan ng pera, ani Villaran.

Hinihikayat ang mga nabiktima na i-report sa kapulisan ang mga scammers, dagdag niya.

"Kung di po natin irereport to baka marami po ang mabiktima rin," aniya.

Maaaring magsampa ng reklamo sa PNP-ACG sa pamamagitan ng Facebook, Twitter, official website at hotlines nitong 0915-589-8506 (Globe) at 0961-829-8033 (Smart).

