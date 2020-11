Para di 'mangulelat' ang Pilipinas: Pondo para sa COVID-19 vaccine ikinakasa

Reuters/File

MAYNILA - Inaprubahan na ng Malacañang ang pag-a-advance payment sa mga developer ng COVID-19 vaccine sa ilalim ng COVAX program, na pinangungunahan ng World Health Organization para matiyak na makakakuha ng bakuna pati ang mga mahihirap na bansa.

Plano ring maglabas ng utos si Pangulong Rodrigo Duterte para sa "emergency use" ng bakuna.

Nasa P2.5 bilyon ang inisyal na pondong naaprubahan para sa advance payment, ayon sa Department of Health.

Ayon sa Palasyo, ito ay para matiyak na hindi mangulelat ang Pilipinas sa pagbili ng bakuna sa COVID-19, kasabay ng paglalabas ng ilang pharmaceutical companies ng resulta na aabot sa higit 90 porsiyentong epektibo ang kanilang ibinibidang bakuna kontra sa nakakahawang sakit.

"'Pag hindi po tayo pumayag, baka mangulelat tayo sa mga bansa na makakakuha ng vaccine," ani Presidential Spokesperson Harry Roque sa isang press briefing.

Matatandaan na naiulat ng mga pharmaceutical firm na Pfizer na nasa 95 porsiyento ang efficacy level ng kanilang bakuna kontra COVID-19 batay sa mga clinical trial nila.

Lumabas naman na 94.5 porsiyentong epektibo ang bakuna ng Moderna batay sa kanilang clinical trial.

Ayon kay Food and Drug Administration Director-General Eric Domingo, ilang pharmaceutical companies ang interesadong magsagawa ng phase 3 clinical trial sa Pilipinas.

Dito, ibibigay sa libo-libong volunteer ang dine-develop pang bakuna.

Ayon sa Department of Science and Technology, nakapagsumite na ng kompletong requirements para sa clinical trial application ang bakuna ng China, Sputnik V ng Russia, at Johnson & Johnson.

"Mukhang kaunting panahon na lang siguro at may ibang requirement na lang ang ihihingi natin sa kanila para ma-approve natin iyong clinical na trial na ito," ani Domingo.

Plano rin ni Pangulong Rodrigo Duterte na magbaba ng executive order para payagan ang Food and Drug Administration na maglabas ng emergency use authorization sa mga bakunang nagpapatuloy pa ang clinical trial pero nakitaan na ng magandang resulta.

"Ito po 'yung binibigay na authorization ng FDA for a product to be used kahit na po under development pa siya. Ibig sabihin, ongoing pa po ang kanyang clinical trial phase 3- pero nakita du'n sa maagang mga resulta na very beneficial siya at 'yung risk ay mababa," ani Domingo.

Dapat may katumbas na emergency authorization sa bansang pinanggagalingan ang bakuna, gaya ng nakaambang aplikasyon ng Pfizer vaccine sa Amerika.

Inilabas na rin ng DOH ang listahan ng mga sektor na unang makakakuha ng COVID-19 vaccines.

Aabot ng higit 24 milyon ang "priority eligible groups" na pangunguhanan ng private and public frontline health workers, mahihirap na senior citizens, at susundan ito ng nalalabing senior citizens.

Susundan ang nalalabing mahihirap sa populasyon at ang Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection at ang Citizen Armed Force Geographical Unit.

"I would like to emphasize na because we do not know yet the vaccines that will be coming out, the vaccines that will be approved by our regulatory processes, 'yun pong ating priority population may still vary a little," ani Aleli Grace Sudiacal, Medical Officer V ng DOH.

Susundan ito ng mga guro, government worker, agriculture, food, transportation, at tourism essential workers, persons with disabilities at mga nasa pinakamataong lugar, mga overseas Filipino worker, at mga estudyante.

-- Ulat ni Ina Reformina, ABS-CBN News