‘Pagkain, medisina’ apela ng mag-asawa sa S. Leyte para sa kinupkop na 141 asong kalye

MAYNILA - Umaapela ng tulong sa publiko ang mag-asawang Jonathan at Donnabel Guinto sa bayan ng Hinundayan sa Southern Leyte para sa 141 asong kalye na kanilang sinagip at kasalukuyang nakatira sa kanilang shelter.

“Mahirap na masarap. Mahirap, kasi maraming pinapakain, nililinis yung shelter araw-araw tapos halos midnight na kami uuwi galing ng shelter, meron pa sa bahay. Sakripisyo po talaga. Sa pagmamahal lang talaga namin sa mga aso,” pahayag ni Jonathan.

Ang 141 mga asong kanllang nasagip ay dinadala sa kanilang shelter na tinawag na Furry Tails Hinundayan.

Bukod sa mga aso sa kanilang shelter, may 35 iba pa silang nakatira naman sa kanilang bahay.

Pebrero ng taong ito sila nagsimulang mag-rescue ng mga aso sa dog pound. Bunsod din ito sa ordinansang ipinalabas ng lokal na pamahalaan laban sa mga pagala-galang mga aso sa kalsada.

“Weekly kami nagre-rescue ng mga unclaimed dogs sa pound kaya dumami,” sabi ni Donnabel.

Karamihan din umano ng mga nahuhuling aso na kanilang nasasagip sa pound ay buntis at sa shelter na nanganganak.

Kuwento ng mag-asawa sa TeleRadyo Huwebes ng umaga, umabot sa P3,200 ang gastusin nila kada araw para lamang sa pagkain ng mga alagang aso sa 400 square meters na shelter.

“Sa totoo po, may mga pending kaming utang sa dealer ng bigas, yung iba sa meat shop. Pag may pumasok na donation from friends po, yun ang iniipon namin, tapos ibabayad sa kanila,” sabi ni Donnabel.

Meron din umanong mga nagdo-donate sa shelter, pero minsan ay hindi na regular dahil sa kasalukuyang pandemya.

Dagdag ni Jonathan na kanila pang inihahanda ang mga alagang aso para sa adoption.

“Nire-rehabilitate para ma-ready for adoption. Pero, sa ngayon hindi pa,” sabi niya.

Dagdag pa ni Jonathan na wala masyadong interesadong mag-adopt ng mga asong kalye.

“Ang hirap dito sa atin talaga, pag aspin, walang nag-a-adopt. May nagte-text sa amin kung meron bang may lahi d'yan. Sabi namin wala. Aspid talaga lahat,” sabi niya.

Bukod sa pagkain at medisina para sa mga alaga, pangarap din ng mag-asawa na magdagdagan pa ang espasyo ng kanilang shelter para mas marami pang masagip na aso.

“Sana po tulungan n’yo kaming suportahan yung advocacy namin to save the lives of the needy strays. Hanggang ngayon po, nagre-rescue pa rin kami. Sana po tulungan n’yo kaming ma-sustain yung shelter namin,” apela ni Donnabel.

Sa mga nais magpahatid ng tulong pinansiyal para sa shelter, maaring mag-donate sa pamamagitan ng GCASH (0905-260-2618) o sa BDO account no. 006130317459.