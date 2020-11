'Minsan nalalagpasan': Ilang binaha sa Tuguegarao sa kalsada nag-aabang ng ayuda

Sa kalsada nag-aabang ng ayuda ang ilang residenteng nasalanta ng matinding pagbaha sa Tuguegarao City. ABS-CBN News

TUGUEGARAO, Cagayan - Sa kalsada nag-aabang ng ayuda ang ilang residenteng nasalanta ng matinding pagbaha sa siyudad na ito.

Ang ilang taga-Barangay Annafunan East, sinasadya ang mga dumaraang sasakyan para manghingi ng tulong.

Maghapon nakababad sa baha ang isang grupo ng magkakapitbahay na nagtatawag ng mga sasakyan, nagbabakasakaling may pagkaing maibibigay sa kanila.

"Minsan po hindi po kami binibigyan, ma'am. Dinaraanan lang po kami," anang isang residente.

"Wala na ho kaming nakakain kaya nag-aabang kami ng relief goods," wika ng isa pang residente.

Watch more in iWantTFC

Pagkain ang hanap ngayon ng ilang residente gaya nina Glory Caliguran na binaha ang bahay at nahaluan ng basura matapos lumubog sa tubig.

"Talagang ang hirap. Ito ang baha na hindi ko makakalimutan. Kung hindi po kami mag-aabang diyan ng relief, wala po kaming makakain talaga. Halimbawa maliligo kami ngayon, lalabhan namin ito, para bukas may masuot nanaman kami ulit... Sana hindi na ito maulit," ani Caliguran.

Ayon kay Tuguegarao Mayor Jeff Soriano, hindi pa lahat ng tao sa siyudad ang nahahatiran ng ayuda kahit mag-iisang linggo na ang nakakalipas.

"On a scale of zero to ten, kung 0 kami noon, siguro nasa 7 o 6 kami ngayon. Pero there is still a lot of pocket areas na hindi pa talaga marating. We had more than 36,000 families affected so marami talagang hirap​," ani Soriano.

Nananawagan pa rin siya ngayon ng tulong para sa tubig, ulam, damit, kainan, at tulugan para sa mga naaapektuhan.

-- Ulat ni Chiara Zambrano, ABS-CBN News