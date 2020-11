Mga taga-Pampanga, naghatid ng tulong sa mga nasalanta sa Cagayan

Nasa 15 na truck na puno ng mga relief goods, kabilang 21,500 food packs, ang dumating sa Tuguegarao, Cagayan mula Pampanga para matulungan ang mga nasalanta ng baha bunsod ng Bagyong Ulysses at amihan. Gracie Rutao, ABS-CBN News

TUGUEGARAO - Nasa 18 na oras na biyahe mula Pampanga ang tiniis ng mga ilang-kabalen marating lang ang Cagayan para makapagbigay ng tulong sa mga nasalanta ng baha dulot ng nagdaang Bagyong Ulysses.

Sa isang sports complex sa Tuguegarao, 15 na truck na puno ng mga relief goods, kabilang 21,500 food packs, ang dumating.

“Ito pong mga tulong na ito galing sa mga ka-Pampangan, kaya I'm proud to be a Kapampangan ho talaga, 'yung mga nagtulong-tulong para makapag-abot tayo dito sa Cagayan,” ani Pampanga Gov. Dennis Pineda.

Bawat food pack ay may lamang 5 kilong bigas, 3 lata ng sardinas at 3 lata ng corned beef. May dala ring mga gamot, sleeping mats, kumot, tsinelas, mga banig at iba pa.

“Ang akala nga namin talaga maraming mamamatay, kaya malaking tulong po sa amin ngayon na nagpapadala 'yung iba't ibang government agencies ng tulong tulad ng relief goods, mga banig, dahil 'yun po talaga ang kailangan na kailangan namin ngayon,” ani Ampy Almazan, residente ng Tuguegarao.

Maraming lugar sa Tuguegarao ang tuyo na, pero bakas pa rin ang pait ng pananalasa ng bagyo sa kapal ng putik na naiwan sa malaking bahagi ng lungsod.

“We are hoping na nakabangon kami kaagad...grabeng hirap po,” ani Cagayan Gov. Manuel Mamba.

Lubos ang pasasalamat ng mga taga-Cagayan sa malasakit ng mga kaPampangan, na kahit lubog pa ay nakuha pang makapag-ambag ng tulong sa mas nangangailangan. Sa mga ganitong pagkakataon, muli raw silang nabubuhayan ng loob.

“Hindi namin makakalimutan ang tulong na ibinigay ng probinsiya ng Pampanga,” ani Bonifacio Cuarteros, social welfare officer sa Cagayan.

“Hindi namin alam kung paano masusuklian ito sa inyo. Salamat po sa Pampanga," ani Mamba.--Ulat ni Gracie Rutao

