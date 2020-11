Ilang mga magulang, nagsagawa ng 'indignation rally' laban sa academic break

MAYNILA - Isang "indignation rally" ang isinagawa ng League of Parents of the Philippines, Hands Off Our Children, at iba pang grupo ng mga magulang sa University of the Philippines, Ateneo De Manila University, at Commission of Human Rights nitong Huwebes.

Ayon kay Remy Rosadio, presidente ng League of Parents of the Philippines, tutol sila sa panawagang academic break at academic strike ng ilang estudyante.

"Kasi ang gusto ng mga magulang, matuloy-tuloy ang pag-aaral ng mga kabataan para makapagtapos," aniya.

"'Yung sa Ateneo naman po na panawagan nila, naiintindihan naman natin na meron po tayong bagyo na dumaan, sunod sunod. May mga lugar naman talaga na walang internet, naputol dahil sa bagyo, 'yun pwede pa 'yun.

"Pero 'yung gusto kasi nila, na ung kabataan ay mag-aklas which is para sa aming mga magulang, mali po un. Dahil sayang po ang pinaaaral natin sa ating mga anak para i-recruit lang nila na isama dyan sa mga rally. Tapos ang kalabasan pala, nang-recruit na sila para gawing combatant ng NPA," ani Rosadio.

Giit ni Rosadio, hindi nila pinipigilan ang kalayaan sa pagpapahayag ng mga estudyante.

"Pero in a proper way na pagsabi sa ating gobyerno sa ating pangulo kung anong kakulangan niyo diyan. Hindi 'yung manawagan kayo para mapatalsik si Duterte," aniya.

Kamakailan lang, sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga estudyanteng umaapela ng academic break na huwag na lang pumasok.

Pinagbantaan niyang tatanggalan ng pondo ang UP, na aniya ay "recruiter" ng komunista.

Itinanggi ni UP Vice President for Public Affairs Dr. Elena Pernia na sangkot sa recruitment ng mga komunista ang UP.

Ayon naman kay governance expert Tony La Viña, walang kahit sinong pangulo ang pwedeng mag-alis ng pondo ng isang national university, na naisabatas pa sa ilalim ng Republic Act 9500.

Kalaunan ay klinaro ito ni Presidential spokesperson Harry Roque at sinabing maaaring nalito lang si Duterte at inakalang UP ang nagpasimula sa panawagang academic strike, pero iginiit na maaaring ilaan sa iba ang pondo ng unibersidad kung hindi papasok ang mga estudyante.

Giit naman ng mga estudyante ng Ateneo De Manila University na nanguna sa panawagang academic strike, hindi dapat nagsasalita nang walang katuturan ang Pangulo. Anila, magpapatuloy ang strike habang pinapatay ng pamahalaan ang mga Pilipino dahil sa kapabayaan nito.

Ayon naman kay UP Diliman Student Council Chairperson Froilan Cariaga, napipilitang kumilos ang mga kabataan dahil sa kahirapan sa edukasyon, sa palpak at pahamak na tugon ng pamahalaan sa pandemya.

Aniya, tumitindi ang kahirapan sa panahon ni Duterte kayat hindi dapat magtaka ang pangulo sa mga "lumalakas" na protesta.

