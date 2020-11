2021 budget ng Film Development Council of the Philippines, hindi muna ipinasa ng Senado

MANILA - Hindi muna inaprubahan ngayong Huwebes ng Senado ang panukalang budget ng Film Development Council of the Philippines o FDCP para sa susunod na taon.

May mga tanong pa kasi ang mga senador na nais nilang masagot muna ng mga opisyal ng FDCP.

Sa budget deliberation, kinuwestyon ni Senate President Vicente Sotto III ang poder ng FDCP kung bakit ito nagpalabas ng panuntunan at may joint administrative order pa sa Department of Health at Department of Labor and Employment para sa safety protocols sa film at audio visual production shoots.

Giit ni Sotto, walang kapangyarihan ang FDCP sa film production at TV production.

Marami aniyang film, TV producers at advertisers ang nagrereklamo sa utos ng FDCP, lalo na ang pagpapaalam dapat dito para sa mga shoot pitong araw bago ang actual shoot.

Bakit hindi na lang aniya hayaan ang mga producer na sundin ang panuntunan ng Department of Health.

Tanong rin ni Sen. Joel Villanueva, kakayanin ba ng FDCP na i-monitor ang lahat ng production, may sapat iba tong manpower para gawin ito, at ano ang kapangyarihan ng FDCP para gawin ito?

Inihalimbawa ni Sotto ang isang shoot sa Pampanga na pinahinto raw dahil walang permit mula FDCP. Hindi aniya ito requirement, at dapat DOH ang sinusunod.



Kinuwestyon rin ni Sotto ang pag-revise ng FDCP sa kanilang implementing rules and regulations, kung saan mas pinalakas ang council na hindi naman itinakda ng mismong batas o Republic Act 9167 na bumuo ng FDCP.

Si Sen. Grace Poe naman, pinaalalahanan ang pamunuan ng FDCP na hindi dapat pahirapan pa ang naghihirap nang sektor.

Dapat aniyang iwasan ang paulit-ulit at maraming requirements.

Pagdating din aniya sa labor standards, hayaan na dapat ang DOLE ang magpalabas ng regulasyon.