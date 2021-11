Pinarangalan si Roberto "Ka Dodoy" Ballon bilang Ocean Hero ng Oceana at DILG. Isa rin si Ka Dodoy sa mga nagkamit ng prestihiyosong Ramon Magsaysay Award ngayong taon.

MAYNILA - Matapos kilalanin sa prestihiyosong Ramon Magsaysay Award, pinarangalan ng grupong Oceana at Department of the Interior and Local Government (DILG) si Roberto "Ka Dodoy" Ballon bilang "Ocean Hero" ngayong 2021.

Ibinibigay ang Ocean Hero Award bilang pagkilala sa mga nagsusulong ng pangangalaga ng karagatan at industriya ng pangingisda. Ibinigay ang award nitong Miyerkoles.

Ayon kay Ballon, umaasa siyang magiging daan ang bagong nakamit na pagkilala para mas lalong tutukan ng pamahalaan ang kapakanan ng mga mangingisda.

"Sana simula sa araw na ito, masuportahan kami lalo pa ng ating gobyerno at makita na ang ginagawa ng mga maliliit na mangingisda ay para po sa ating lahat at para na rin sa susunod na henerasyon," aniya.

Ayon kay Oceana Vice President Gloria Estenzo Ramos, isang karangalan na makasama si Ka Dodoy sa kampanya para sa pangangalaga sa karagatan.

"Oceana is fortunate to have found a strong partner in Ka Dodoy who is a staunch advocate for the protection of municipal waters in Zamboanga Sibugay and all over the country," sabi ni Ramos.

Ikinatuwa rin ito ni Miladel Samson Capitania, Municipal Agriculturist ng Kabasalan, Zamboanga Sibugay, isa sa mga lugar kung saan unang sinimulan ni Ballon ang mga programa kasama ang mga lokal na mangingisda.

"Gagawin namin ang lahat to protect, to conserve, and of course to develop our coastal resources. So with this award, with this great recognition, we are so happy, because our marginal struggle, our marginal effort is now recognized," ayon kay Capitania.

Isa rin si Ballon sa mga sumuporta at lumahok sa fisherfolk classroom program ng Oceana na layong maitaguyod ang Fisheries Management Areas (FMA) system.

Dito, iginiit ni Ballon ang pinsala sa mga maliliit na mangingisda ng pagpasok ng mga ilegal na commercial fishing vessel.

"Isa sa mga malalaking problemang kinahaharap ng mga mangingisda ang tahasang pagpasok ng mga naglalakihang ilegal na komersyal na fishing vessels sa mga pangisdaan," giit niya.

"Kung kahit ang municipal waters ay pangingisdaan na nila, ano na lang ang matitira sa aming mga maliliit na mangingisda?"

Umaasa naman si Ramos na mas marami pang Pilipino ang mangangalaga sa karagatan tulad ni Ballon.

"Tanggalin na iyang mga threats sa ating karagatan, iyang reclamation na iyan na sinisira ang mangroves, kailangan magtulungan na tayo na i-ensure na malusog ang ating marine ecosystem," ani Ramos.

"We have more than 7,600 islands, pero bakit pinapayagan natin na ganito katindi ang problema ng ating karagatan. We should stop saying government is at fault. Tanungin natin ang sarili natin, ano ang magagawa natin para mapaayos ito," dagdag niya.

Agosto nang parangalan si Ballon ng Ramon Magsaysay Award, ang itinuturing na Nobel Prize of Asia.

