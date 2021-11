Payo ng mga doktor hihintayin kaugnay ng polisiya hinggil sa mga bata sa NCR malls

Nakapila ang ilang pamilya sa labas ng isang mall sa Pasay City noong Nobyembre 6, 2021, ang unang weekend matapos payagan ang mga bata sa mga pasyalan sa ilalim ng Alert Level 2. George Calvelo, ABS-CBN News

MAYNILA - Hinihintay ng mga alkalde ng Metro Manila ang rekomendasyon ng kanilang mga health expert bago magbaba ng polisiya hinggil sa pagpunta ng mga hindi bakunadong bata sa mga pampublikong lugar gaya ng mga mall.

Ayon kay San Juan City Mayor Francis Zamora, hinihintay pa nila ang rekomendasyon ng mga eksperto kung dapat pagbawalan sa mga mall ang mga batang 12 anyos pababa.

Watch more on iWantTFC

Handa aniya silang ipatupad ang mga patakaran, pero dapat uniform o iisa lang ang polisiya sa buong Metro Manila.

"We can always adjust, lahat ng LGUs. Dapat magkaroon ng isang unified stand ang Metro Manila. Hindi naman pwedeng ang ibang lungsod ay mas mahigpit, ang iba naman ay mas maluwag," ani Zamora.

"Sapagkat lilipat lang ang mga kabataan sa mga lugar na mas maluwag, at magiging problema sa amin 'yun sa pagpapatupad," dagdag niya.

Nakatakdang magpulong ang mga alkalde gabi ng Huwebes para pag-usapan ito.

Maaalalang nanawagan si Pangulong Rodrigo Duterte sa isang public address na ingatan ang paglabas lalo na kung may kasamang bata, matapos ang napapabalitang bata na nagpositibo sa COVID-19 test matapos magpunta sa mall.

Hinimok niya ang mga lokal na pamahalaan na gumawa ng polisiya tungkol dito.

Pagdating sa mga menor de edad, mga batang 12 hanggang 17 anyos lang ang pinapayagan sa ngayong magpabakuna kontra COVID-19.