Marcos binigyan ng dagdag-araw para sagutin ang kaso sa Comelec

MAYNILA — Pinayagan ng Commission on Elections (Comelec) ang hiling ni presidential aspirant Bongbong Marcos na dagdag na panahon para tumugon sa petisyong humaharang sa kaniyang kandidatura sa 2022.

Napaso noong Nobyembre 16 ang 5 araw na deadline na ibinigay ng Comelec para sagutin ni Marcos ang cancellation petition na isinampa ng ilang civil society leaders.

Pero sa pambihirang pagkakataon, pinagbigyan ng Comelec 2nd division ang hirit ni Marcos kahit pa sinabi mismo ng komisyon na "non-extendible" ang deadline.

Kinakatawan si Marcos ng batikang abogadong si Estelito Mendoza, na kilala sa bansag na "the lawyer of last resort" dahil sa naipapanalong mahihirap na kaso.

Pero hindi ikinatuwa ng petitioners ang ginawa ng Comelec.

"It was the Comelec itself which directed Marcos to submit his reply within an ['inextensible] period' of 5 days… By granting the motion, is not Comelec violating its own rules? Why?" pagtataka ni Fides Lim ng Kapatid.

Ang abogado nilang si Ted Te, ipapaalam sa Comelec ang kaliyang pagtutol sa desisyon.

"We disagree with the order and will register our disagreement appropriately with the Comelec, including questions about the news statement earlier made," ani Te.

—Ulat ni Ina Reformina, ABS-CBN News